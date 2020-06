“Estaba tremenda y un inglés me dijo que era una desubicada”: Luciana Salazar y su fetiche con los aviones

Luciana Salazar, este sábado fue una de las invitadas al programa PH Podemos Hablar, de Telefé. A la hora de hablar de sexo terminó revelando su fascinación sexual por los vuelos, además de contar un momento tan hot como embarazoso que vivió con un misterioso hombre.

“Me pongo muy cariñosa, muy melosa en los vuelos. Me gustan los vuelos, me erotizan”, empezó confesando Luli. “La cuestión es que en uno íbamos de Francia a Inglaterra. Yo soy muy efusiva y empezamos a chapar de lo lindo. Íbamos en el primer asiento e iba una persona en el asiento de atrás que creo que era un inglés. Estábamos súper efusivos y yo estaba tremenda”, recordó, risueña, según Ciudad Magazine.

“Yo tenía ganas de chapar y el de atrás se re enojó y nos golpeó el asiento. Nos dijo de todo en inglés y nos mandó a la miércoles. Nos dijo que éramos unos desubicados y nosotros nos dimos vuelta como diciéndole ‘dale, flaco’, tampoco estábamos haciendo el amor”, contó la flamante figura de Polémica en el bar, molesta.

Sin embargo, no fue la única vez que la modelo fue reprendida por ponerse “demasiado mimosa”. “Quería pasarme al asiento de mi pareja. Me encanta pasarme de asiento. Me gusta estar como si estuviéramos en una casa. Cuando finalmente lo hice vino la azafata vigilante, nos miró y nos dijo en inglés ‘eso está mal, eso no se hace’”, aseguró, enojada.

“La azafata se quedó toda la noche parada viendo si me cambiaba de asiento. Siempre hubo un inglés que nos estropeó la situación”, contó finalmente Luciana Salazar.