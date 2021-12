Esperanza Careri se desafió: “Súper orgullosa de por fin animarme”

Esperanza Careri llegó a Buenos Aires desde su San Martín natal con todo un futuro por delante. Lo demostró en su participación en “La voz Argentina” y lo sigue haciendo desde su cuenta de Instagram, donde no solamente se muestra cantando sino también rompiendo estructuras de vestimenta, maquillaje lookeo en general.

Dueña de una voz increíble, de un talento nato que trabaja a diario con su mamá Alejandra -quien también es música- y con sus profesores de canto, la joven se convirtió en una estrella y en una de las más seguidas en las redes sociales, donde la siguen más de 72 mil personas y con cada publicación cosecha de nuevos.

Esta vez, fue más allá y quiso compartir con sus fanáticos algo muy íntimo y personal, relacionado con su crecimiento no solo como artista sino como persona, donde la aceptación de sí misma se refleja en las fotografías que compartió en su cuenta de Instagram.

“Me abrazo. Porque esta misma foto unos meses atrás, no me habría animado a subirla, quizás ni me hubiese sacado. Y ahora estoy publicándola en Instagram, súper orgullosa de por fin animarme a subir una foto de mi cuerpo en malla”, escribió Esperanza en su posteo.

Esperanza Careri

Esperanza Careri y su constante aliento a la aceptación de los cuerpos diversos

Apenas apareció en la pantalla de “La voz Argentina”, Esperanza Careri se vio tímida pero cuando llegó la hora de cantar se transformó en una estrella de la música con un vozarrón único en la competencia. Llegó lejos en el reality y sus caminos seguramente le están trayendo muchas oportunidades para seguir en la música.

Sus looks fueron de los más comentados en cada una de sus presentaciones porque marcó tendencia con su onda más rockera y atrevida; muchas jóvenes le reconocieron su actitud y la empezaron a imitar en soltar estereotipos de cuerpos y disfrutar del nuestro.