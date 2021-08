Esperanza Careri liquidó a Jessica Amicucci por querer denunciar a la producción de La Voz Argentina: “Ella fue...”

Jessica Amicucci decidió hablar tras haber quedado fuera de La Voz Argentina y apuntó directamente contra la producción, a quienes está pensando hacerles una demanda, según explicó. Ante esta situación, Esperanza Careri, la mendocina que se enfrentó a ella en en el programa, opinó sobre la actitud de su excompañera y fue contundente.

Amicucci hizo un vivo a través de su cuenta de Instagram y respondió varias preguntas que le hicieron los usuarios. Principalmente, habló sobre lo referido a su pelea con Esperanza, que tuvo lugar en la segunda etapa del programa cuando compitieron en las batallas, por lo que su cara se convirtió en un meme y eso le molestó.

“Yo me anoté en un concurso que está armado. La voz, el trabajo y el esfuerzo no sirven para nada”, denunció. Al mismo tiempo que resaltó desde la producción manipularon todo para que ella quede mal parada: “Yo quedé mal. ¿Quién editó todo para que saliera de esa manera? Estoy enojada con el programa. Evalúo hacerles una demanda”.

Jessica esta haciendo catarsis en vivo en Instagram porque está Indignada con “la voz argentina” que utilicen su imagen como meme pic.twitter.com/AL0PTvZxXe — geronimoow (@geronimoow89) August 28, 2021

Ante esta situación, y luego de las polémicas declaraciones de la exparticipante del programa con la que mantuvo una pelea, Esperanza se volcó a su cuenta de Twitter y opinó acerca de la reacción de Jessica, principalmente de la denuncia que está pensando hacerle a Telefe.

“¿Puedo decir algo?”, comenzó el mensaje de la mendocina, que sin mencionar de quién hablaba todos rápidamente identificaron que se trataba de Jessica. Esas fueron las palabras la joven cantante utilizó en la La Voz para pedir la palabra el día que discutieron frente a Mau y Ricky y se desató el escándalo.

Días atrás a Jessica no le molestaba ser meme, hoy armó el escandalo del siglo apuntando contra porque la producción de la voz utilizó su Imagen. En fin lo panqueque... #LaVozArgentina https://t.co/gRmZuTA1MA pic.twitter.com/UMcIQRpaP7 — geronimoow (@geronimoow89) August 28, 2021

“¿Para qué tanta denuncia si ella fue la que empezó? (No pongo el meme para que no me denuncie a mi también)”, agregó Careri quien quiso evitar poner la imagen de Jessica levantando la mano, la que se hizo viral e incluso Telefe usó a su favor.

Y luego, hizo alusión al momento en el que Amiccuci contó en pleno aire que Esperanza no había querido cantar en los ensayos, pese a que la mendocina contó que fue porque estaba enferma y ella sintió como “humillación”.

Además, consideró que con sus declaraciones la “arrastra” a ella ya que de alguna manera Esperanza fue parte del momento en el que se desató el problema. “Yo perdoné la humillación y dejé esto atrás, estaba todo bien Incluso! pero la piba me arrastra a un bardo q yo no armé y q pajaaaa”, cerró.