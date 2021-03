Esperado regreso: Karina Gao se reencontró con sus compañeros de “Flor de Equipo” luego del Covid 19

Finalmente y para alegría del público y del staff de “Flor de Equipo” (Telefé) la cocina Karina Gao volvió a hablar con Florencia Peña y a contar cómo se siente luego de su internación por Covid 19 y posterior coma.

A través de una videollamada, Gao sorprendió a todos sus compañeros y en una charla con todos y cada uno, la cocinera contó el amor que sintió “al despertar”.

Luego de 30 días la joven dijo: “Todos los días estoy agradecida de estar acá”, dijo la mujer junto a su marido desde su casa.

“¡Qué emoción verte tan bien!”, exclamó Flor Peña y luego agregó: “Si supieras todo lo que pedimos por vos. No hubo una sola persona con la que me cruzara que no me preguntara por vos. Todos recibíamos mucho cariño para vos y tu familia”.

Visiblemente emocionada Karina dijo: “Sentí mucho amor y era todo de ustedes que me mandaron”, respondió con dulzura la chef. Luego la conductora le dio la palabra a Nancy Pazos a quien llamó “la vocera más amorosa” por estar al tanto de todo y en contacto permanente con el equipo médico que atendió a la enferma.

“Siento que, de alguna manera, fueron ustedes los que me trajeron de vuelta . Estaba a una pata de irme, pero me ayudaron entre todos”, dijo Gao.

Flor nuevamente tomó la palabra y dijo: “Extrañamos tanto tu alegría. Sos una mujer llena de luz. Deseábamos que llegue el momento de tenerte acá”

Antes de despedirse la divertida cocinera habló de cómo se siente y dijo: “Me siento bien, tengo mucha rehabilitación que hacer. Como estuve tanto tiempo en coma, se me debilitaron las cuerdas vocales, al igual que la fuerza. Camino un poco y me agito…Anímicamente estoy genial. Celebro la vida, porque fue muy fuerte lo que pasó”.