Este martes, la actriz Esmeralda Mitre reapareció en los medios tras su polémica salida del Cantando 2020 y realizó picantes declaraciones sobre varios participantes del reality de LaFlia, sobre todo de Cinthia Fernández.

El episodio arrancó cuando en medio de una entrevista para un vivo de Instagram Ulises Jaitt le preguntó si iría como invitada a “Los ángeles de la mañana”.

Entonces, la actriz dijo que “no” y sumó: “De hecho no fui en todo el año...”. Por lo que Ulises comenzó a indagar sobre la supuesta “guerra” que ella mantiene con las panelistas de LAM y Esmeralda aseguró: “La guerra la tendrán ellas, yo no tengo ninguna guerra con gente tan inferior”.

“Es gente que a lo único que se dedica es a criticar a los demás y yo ya no me presto más a eso. Se pasan programas enteros hablando de mí y le aviso a la gente que me quiere que es todo mentira”, remarcó la actriz.

Dicho esto, la también hija de Bartolomé Mitre, el exdirector del diario La Nación, dijo que ya no mira televisión ni lee los portales de noticias porque, tal como le aconsejó Moria Casán (74), hace “dieta mediática”.

“Pero, por ejemplo, cuando Cinthia Fernández te escribió en Twitter...”, intentó preguntar el periodista. “Ay no, no tengo ni idea, ni me hables de esa gente porque me aburro, sorry, me hablás de Cinthia Fernández y no sé ni a qué se dedica”, lo interrumpió Esmeralda.

“Ahora es panelista de LAM”, le contó el hermano de Natacha Jaitt. “Bueno, la felicito. Que le vaya súper bien”, la ninguneó la exparticipante del concurso de canto.

Y concluyó, visiblemente enojada: “No me importa nada la mala leche. Es un tema de ellas y todo vuelve. Me preocupo por mí y por mi trabajo, tengo muchas cosas por las que preocuparme. Perdí a mi padre este año y no estoy para hablar de Cinthia Fernández...”.

“No sé, no me importa, no sé ni por qué me faltó el respeto, no la conozco, qué sé yo. Sé que es una chica que baila y tiene un novio que la dejó... es lo único que sé y no me importa”, completó visiblemente disgustada.

Cabe destacar que la mala onda entre Cinthia y Esmeralda comenzó cuando esta última aún participaba en el reality de LaFlia y ella fue criticada por la panelista de LAM.

“Otra vez, no se bañó”, expresó Cinthia a través de Twitter, mientras desde su casa miraba el programa televisivo. “Para mí lo dice por Gladys la Bomba Tucumana...”, expresó una seguidora. Pero Fernández aclaró: “¡No! Por Esmeraldita silbadora”.

“Estamos en septiembre, casi octubre, ¿y no se sabe poner el barbijo esta mujer?”, preguntó Cinthia en otro mensaje luego de que Esmeralda asegurara al aire que ella era “TT (trending topic) mundial”.

“¿Cuándo no hablan de mí? ¡Perdedoras! ¿Quiénes son? ¡Ridículas! Sigan hablando de mí! A mí me hacen un favor. ¡Pobres desgraciadas que solo sirven para hablar de los demás, sin ser nadie! Yo soy TT mundial, y ustedes un mero invento de Ángel De Brito”, lanzó en esa oportunidad la actriz en sobre varias de las “ángelitas”.