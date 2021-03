Esmeralda Mitre arremetió contra Marcelo Tinelli, lo trató de traidor y dijo que es un “pusilánime”

Esmeralda Mitre reapareció en los medios al participar del programa “Secretos Verdaderos”, ciclo conducido por Luis Ventura en América. La actriz se refirió a su participación en el “Cantando” y afirmó que Marcelo Tinelli la “traicionó”.

“Nunca más trabajaría con Tinelli. Me parece un pusilánime. No tengo problema en decirlo. Tenía buena relación pero me traicionó. Soy una persona con un corazón de oro, la más leal del mundo. Pero me traicionas y te vas a comer una venganza. Y ya se la comió. Porque salí a todos los medios a decir que su programa estaba arreglado”, comenzó diciendo la mediática.

La artista metió un radical cambio de look en su pelo. Foto: Captura de video

Y continuó: “Marcelo siempre termina traicionando a la gente. Eso es lo que dicen todos y lo comprobé. Lamentablemente, porque a pesar de todo lo quiero mucho. Le tengo cariño y creo que él no quiso hacerme daño, pero me lo tuvo que hacer”.

En esa línea, la artista, firme en su discurso, aseguró que ella era “la persona que más hacia rating en el programa, lejos”. Para dar cuenta de su relato, Esmeralda, sentenció: “Todos hacían 2 y yo hacía 12.8 puntos. ¿Vos qué hacés con una estrella que te está dando de comer? Porque él no me estaba dando de comer a mí, yo le estaba dando de comer a él con el rating”, respecto a su última participación en el Cantando 2020.

¿Te peleaste con el puntualmente? Le preguntó Ventura. “Me peleé con él, le dije de todo en la cara y le dije que yo era Don Corleone, que se había equivocado de enemigo. Le dije que no quería ninguna respuesta de él, que no se atreviera a responderme. Esto es mafia (entre risas). Hago humor pero un poco sí”, confesó Esmeralda.

Luego, se refirió a la situación del ‘falso positivo’ y al enfrentamiento que tuvo con Horacio Rodríguez Larreta. A principios de septiembre del 2020, la hija de Bartolomé Luis Mitre, exdirector de La Nación, estuvo involucrada en un escándalo porque, a través de un comunicado del gobierno de la Ciudad, se conoció un presunto resultado positivo de coronavirus. De esta manera, provocó un caos en la productora de Marcelo Tinelli y un mal clima con sus compañeros del reality. En ese momento, Exitoina se había contactado con el equipo de Esmeralda y tuvo acceso al estudio que aseguraba que ella no contrajo COVID-19. Es por eso que, la actriz responsabilizó al gobierno de Rodríguez Larreta por alterar los resultados de su Hisopado.

En este sentido, Esmeralda aseguró que como Alberto Fernández “le soltó” la mano a Tinelli, busco asociarse con el jefe de gobierno porteño y el mismo le pidió que la desvincule del programa. “No hay dudas de esto porque lo sé de mi mejor amiga que es periodista”, afirmó.

Sorprendido por el discurso de Esmeralda, Ventura indagó: “¿Nunca tuviste la posibilidad de sacarte alguna duda con Marcelo o con Rodríguez Larreta?”. Sin filtros, Esmeralda disparó: “Es interesante pero van a mentir. Marcelo miente. Miente en todo. Mira lo que es el programa, es una mentira caminando”.

Ya llegando al final de la entrevista, la exparticipante del Cantando 2020 justificó su eliminación del concurso: “Yo me había querido ir antes porque estaba harta del programa, me parecía malo. No como en el Bailando, que era bueno y la pasé muy bien. Fue un drama, me decían que por favor me quede, que se les venía el programa abajo. Que de hecho se les vino abajo desde el día siguiente que yo me fui. Es la verdad, yo tengo rating. Es un fenómeno rarísimo pero pasa”.

Según siguió contando, ella les dio el lapso de unos días pero su decisión no iba a cambiar. “Le dije ‘te banco una semana más, pero vos decís al aire que yo renuncio’. Y me dejó en el aire garpando. Me dejó a mí que soy una actriz seria y de prestigio como una perdedora. Le dije ‘a mí no me vas a ganar. ¿Este es tu juego? Mañana salgo yo a ver quién gana. Y gané”, concluyó de manera furiosa.