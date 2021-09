Esmeralda Mitre apuntó contra la tira de Adrián Suar: “Todo falla”

Hace tiempo que Esmeralda Mitre no hace ficción en televisión. Su último trabajo en la pantalla chica fue Cantando 2020 y actualmente está trabajando en una película, pero está pendiente de todos los proyectos que involucren a los actores.

En los últimos días, mientras se emitía La 1-5/18 en la pantalla de eltrece, hizo una crítica despiadada contra el nuevo proyecto de Adrián Suar. “Miro la ficción en Argentina para ver qué tal y me pregunto: ¿esto es en serio? ¿WTF? ¡Qué pena la verdad! Me gustaría de verdad que estuviese bien, nada es creíble. Un poco de criterio, estudio básico”, manifestó la mediática en Twitter y generó la reacción de sus seguidores.

“Fallan los actores, el guión, la producción, la dirección; no se salva ningún rubro”, señaló un usuario. Y la actriz fue contundente: “Sí, todo falla lamentablemente”.

Esmeralda Mitre criticó a La 1-5/18.

Pero también hubo quienes tildaron a Esmeralda de envidiosa y señalaron que “se muere” por estar en la serie de Polka. “Perdón. ¿Es una tira? Me dedico a esto, doy mi opinión y dije que me daba pena que estuviera tan mal. ¡Pero yo no miento más! Este país necesita trabajo, estudio y humildad”, planteó la rubia.

Y aclaró que no tiene interés en sumarse al elenco. “De ninguna. Antes muerta, por eso no le he hecho hasta ahora”, concluyó. Al cabo de unos minutos, se arrepintió de haber expuesto su opinión y borró el primer tuit. Sin embargo dejó el intercambio que tuvo con sus seguidores.