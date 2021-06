¿Escondía algo? Damián Betular reveló la razón de sus simpáticas miradas a cámara durante MasterChef Celebrity

Si bien el éxito de “MasterChef Celebrity” se debió a los famosos convocados por Telefé, el jurado con más fanáticos durante la segunda edición del reality de cocina fue Damián Betular.

Detrás de cámaras, escondidos entre el decorado, mirando cómplice en las devoluciones, el pastelero creó una marca registrada que en cada emisión los espectadores esperaban ansiosos.

Una vez finalizado el programa, las redes sociales y sobre todo Twitter se poblaban de memes con la cara del chef y sus insólitas frases.

Entrevistado por Moskita Muerta en la radio La Once Diez/ Radio de la Ciudad Betular comentó cómo comenzó esta interacción con el director de cámaras del programa: “Era una joda que tenía con el director, que Germán (Martitegui) decía algo y nosotros nos hacíamos caras de complicidad. En realidad, no está en el formato de MasterChef que ningún jurado hiciera caras pero era un código entre nosotros que se empezó a usar en la edición. Yo no tengo Twitter pero Germán me mandaba las fotos y nos divertíamos mucho. Es un programa sano hecho con dedicación y con amor”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “Sumó tanto al programa ese guiño divertido que ya era necesario hacer algo para que la gente se prendiera en las redes. Hay miles de memes con mis caras y me divierto mucho”, reveló Damián en el programa “Por si las moscas”.