¡Escándalo en vivo! Pampita se enojó y lanzó toda su furia contra Mariana Brey: “Esta mujer es una ...”

En el programa Hay que ver, conducido por José María Listorti y Denise Dumas en Canal 9 se vivió un escándalo en vivo, cuando Pampita pidió salir al aire para enfrentar a Mariana Brey que estaba dando un móvil.

La historia comenzó después de que la panelista de LAM había dicho que Pico Mónaco estaba molesto con Carolina por un video que se filtró. Sus dichos molestaron tanto a la conductora que apareció para lanzarle fuertes palabras.

En el ciclo de Canal 9, Mariana Brey venía diciendo: “Yo desconozco el grado de culpabilidad. Yo simplemente conté una pavada. Le da importancia porque tiene algo de cierto, sino no le das importancia”, hasta que Pampita llamó a Barbie Simons, su amiga en el ciclo, para pedir que la ponga al aire...¡y se armó un escándalo!

“Otra vez le dan espacio a esta difamadora. Estoy repodrida de esta cizañera, mentirosa”, lanzó Pampita, furiosa. “Esta mujer es una descarada”, siguió, mientras Mariana la escuchaba desde su casa. “Me da rabia que me metan en pavadas. Me da bronca tener que responder a esta difamadora y mentirosa”, continuó, casi a los gritos.

“Las personas que están conmigo saben muy bien cómo soy y cómo me manejo. Si no te gusta que te digan mentirosa, no mientas” , arrojó Pampita, encolorizada contra Mariana Brey.