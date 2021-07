¡Escándalo! Ana Paula Rodríguez, la joven que acusó de plagio a Lali Espósito, se presentó en “La Voz Argentina”

Este domingo en “La Voz Argentina” se vivió la antepenúltimo gala de audiciones a ciegas (el próximo miércoles comenzaran los duelos) y varios televidentes se trasladaron a sus cuentas de Twitter para develar un archivo perteneciente a la última participante de la noche, Ana Paula Rodríguez.

“Che Ana Paula Rodríguez es la que salió en intrusos bardeando a Lali hace unos años Como dejaron que entre? Encima le cantó una canción de Tini”, expresó una de las internautas. “La que esta cantando en la voz habia bardeado a lali en intrusos la argentina menos hipocrita”, expresó otro tuitero.

Está información le llegó a Juariu, panelista en Bendita tv y más conocida por espiar en redes sociales todas las actividades que realizan los integrantes de la farándula argentina. La “stalker” se hizo eco de estos rumores: “Ya vi todo lo q tenía q ver. A favor de Lali obvio...Encima canta una de Tini”

Esto dato no es menor, ya que es sabido que de alguna manera Lali y Tini “compiten” en el plano musical, ya que ambas son de las artistas mujeres más escuchadas y porque apuntan al mismo público joven. Quizás, percatada de esta supuesta rivalidad, Ana Paula habría elegido la canción “Por qué te vas”, que tras algunos problemas en mitad de interpretación, la joven pudo remontar y convencer a Ricardo Montaner de unirla a su team.

Recordemos que en el 2016, la artista oriunda de Lomas de Zamora se presentó al programa “Intrusos”, conducido en ese entonces por Jorge Rial, alegando que la actriz de “Sky Rojo” había plagiado el nombre, concepto y hasta algunos arreglos de su disco debut, “Soy”: “Hay un daño, primero como persona, no se valora el trabajo de una persona que no tiene lo mismo”.

Declaraciones de Lali en 2016 sobre el supuesto plagio. captura

“Hablar de ‘plagio’ por una palabra es como un chiste”, fue la contestación de Espósito en aquel entonces.

Lali Espósito escuchando a Ana Paula cantar un tema de Tini. captura

La participación de Rodríguez en el certamen es polémica, no solo por haber atacado a Lali en ese entonces, sino porque ella ya tiene cuenta verificada en Instagram, con casi 100 mil seguidores, discográfica publicada y hasta ha sido nominada a diversos premios: “¡Mi disco que saqué en 2013 y estuvo nominado a los Premios Gardel en 2014 se llamó igual!”, lanzó en la red cuando descubrió que el disco de Lali se llama igual al de ella. Además de su carrera solista, la joven ha participado en el “Cantando por un sueño” y luego en “Stravaganza water in art” junto a Flavio Mendoza, por lo que no sería una cantante amateur.