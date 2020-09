¡Escándalo! Acusaron al jardinero de Susana Giménez de abusar de una nena de 12 años

En las últimas horas, se produjo un hecho desagradable que involucra en a Susana Giménez y a su entorno. Es que trascendió la noticia de que el hombre que se desempeñaba en el área de mantenimiento y jardinería en La Mary, su emblemática chacra en Uruguay, fue denunciado por su pareja por abuso sexual de su hija de 12 años.

El sujeto de 30 años fue denunciado esta semana por la presunta comisión de reiterados delitos de violación, reiterados delitos de abuso sexual y reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravado, todos en régimen de reiteración real y en calidad de autor, según informó el periodista uruguayo Gustavo Descalzi.

En diálogo con “Nosotros a la mañana”, Descalzi expresó: “Lo que en realidad hay detrás de todo esto, y ahí sí me voy a poner serio, es un tema muy muy serio que involucra a un ex empleado de la casa. Digo ex empleado porque en este momento está con prisión preventiva, estamos hablando de un señor de 32 años, está acusado de un delito de violación, tres delitos de violación están digamos potenciadas por el vínculo familiar, porque este señor era pareja de la mamá de la niña"

Y agregó: “Denunció entre los 10 y los 12 años haber sido sometida, haber sido manoseada y muchas más cosas que no las vamos a decir a esta hora de la mañana, pero tenemos recontrachequeado, pero como en el Uruguay está el debido proceso este señor va a ser juzgado dentro de estos 150 días, y seguramente como la pena ya arranca de los 6 años en adelante, este señor no puede acogerse al beneficio de la prisión domiciliaria”, agregó el periodista.

Por último, concluyó: “Este señor está con una prisión preventiva, hasta tanto la Justicia del Uruguay resuelva esta situación. Es una persona que trabajaba como jardinero y como mantenimiento de la casa, es un joven de 32 años que vivía ahí en Maldonado, un perverso. Susana está muy angustiada por este tema, fue más que un baldazo de agua fría para ella”, concluyó.

Susana Giménez se quedó sin empleados en Uruguay

Susana Giménez llegó a Uruguay el domingo pasado, luego de su estadía en Argentina para someterse a una intervención quirúrgica en su codo derecho por una luxación en el Sanatorio Otamendi. El mismo día, el Dr. Alejandro Druetto, quien la operó, le dio el alta médica para que la diva volviera a su casa de Barrio Parque para empezar con su recuperación. Días después, tras cumplir los 14 de aislamiento, con el permiso médico, Susana viajó nuevamente a su impresionante e icónica chacra en Uruguay, La Mary, para continuar con su recuperación rodeada de paz.

“No me quedaré a vivir en Uruguay, estaré hasta que mejore la situación en Argentina. Ojalá se mejore toda esta situación cuanto antes”, dijo entrevistada por Primicias Ya.

Sin embargo, cuando llegó a La Mary, la diva se desayunó con que “su cocinera fue operada de la columna y tiene meses de licencia. El casero, marido de la cocinera, renunció. A la mucama la corrieron y hay inconvenientes judiciales con uno de sus jardineros. Tiene una causa judicial muy grave”, dijo un testigo al sitio Farándula Show.