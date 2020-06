“Es un pedo”, así se llama el último corte musical de Thalía y es furor en las redes

Durante toda su carrera musical Thalía ha sido una provocadora innata. No solamente con el contenido de sus canciones, sus shows siempre fueron valorados muy positivamente entre sus fans.

Según publica la revista Pronto, en esta nueva etapa que la cantante vive en su rol de madre hizo su aporte a la música con un álbum infantil. Hace apenas unos días lanzó el material y uno de los cortes que integra el trabajo es el que más llama la atención de los seguidores de la mexicana.

“Es un pedo”, se llama la canción que ya es furor en las redes. Cientos de miles de comentarios surgieron en las redes cuando escucharon el contenido del escatológico tema.

“Sienten un olor, algo familiar. Esta es mi venganza, se lo van a tragar, Fue tan silencioso, no hubo tiempo de escapar. Les pican los ojitos, se quieren güacarear. Este gas no se puede negar. Salió de un cuerpo de este lugar. Calladito me voy a quedar, porque el que lo huele es el que lo trae atrás”, es el inicio d la canción, que antes cuenta con una introducción hablada.

Viva Kids Vol 2 es el disco con 15 canciones para niños. El trabajo discográfico fue compuesto entre la de Amor a la Mexicana y Marcela de la Garza. Ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Por su parte, los seguidores de Thalía se tomaron con mucho humor el video y la canción. Hicieron memes y estallaron las redes. Hubo quienes la compararon con Xuxa por su incursión en el mercado musical infantil.