¡Es otro! Ricky Martin metió un radical cambio de look y dejó a todos impactados

Uno de los músicos latinos más reconocidos y sumamente activo en las redes sociales es Ricky Martín. El interprete de “Vuelve” reúne casi 15 millones de seguidores en Instagram, por lo que sus publicaciones no pasan inadvertidas. Y en las últimas horas sorprendió con un radical cambio de look por el que no deja de recibir halagos.

El artista, que disfruta de unos días de vacaciones junto a su familia en la playa, se decoloró la barba hasta dejarla rubia. “When bored, bleach” (Cuando estás aburrido, decoloración), escribió al compartir el resultado del trabajo en el que se puede ver el contraste que se genera en la cara.

La publicación generó opiniones divididas. En Instagram los fanáticos de todo el mundo aplaudieron el cambio y no escatimaron en halagos: “Siempre genial”, “Bello” y “Hermoso”, fueron tan solo algunos. Sin embargo, en Twitter se mostraron más críticos: “¿Pero que has hecho? ¿Has perdido alguna apuesta en la que te jugabas cambiarte el color de la barba?”, “Cuando estés aburrido otra vez, te afeitas eso” y “¡Menos mal que todavía hay máscaras! ¿Quizás leer un buen libro? ¿Volver a hacer kitesurf?”.

Sin embargo, no hay dudas que el intérprete de éxitos tales como “Disparo al Corazón”, “Fuego contra fuego” y “La copa de la vida” sabe llevar con altura los más jugados estilos e incluso imponiendo nuevas tendencias como referente de la moda

Sin ir más lejos, en noviembre durante su presentación en la nueva edición de los Latin Grammy -donde se llevó un premio en la categoría Mejor Álbum Vocal por su disco Pausa- causó furor con un total look negro compuesto por un conjunto holgado de dos piezas: una camisa desabotonada que combinó con una cadena y un collar metálico, y un pantalón suelto y terminado en pata de elefante, con un cinto incorporado de la misma tela.

La publicación que enterneció la red

Más allá de su faceta de estrella musical, Ricky se muestra como un padre muy dedicado con los cuatro hijos que tiene con su esposo, Jwan Yosef. Hace unos días, el artista compartió en sus redes una tierna imagen jugando con Renn. Allí él aparece recostado en el suelo, mientras el nene de un año da una vuelta carnero en el aire por encima de su papá, que lo besa mientras el sonríe.

Este posteo fue acompañado de la frase: “Baby Renn, mi hechicerito. Hace conmigo lo que le da la gana”, y por supuesto cosechó cientos de mensajes de cariño de estrellas de todas partes del mundo.