Érica Rivas apuntó contra los programas de chimentos: “Me parecen horrendos”

Luego del escándalo que protagonizó en 2020 a raíz de su desvinculación de la versión teatral de Casados con hijos y las versiones cruzadas que con sus compañeros y la producción, Érica Rivas se mostró molesta por la forma en la que se trató el tema en los programas de chimentos.

“Fue como un remolino muy fuerte. Pero por otro lado sentía la necesidad de recluirme porque la exposición mediática que tuve, sin quererla y sin merecerla, fue tan nociva, tan perjudicial para mí, tan tremenda, que me hizo bien poder replegarme en mí misma”, manifestó en una entrevista con Teleshow cuando le preguntaron cómo transitó la pandemia.

Y se explayó: “Nunca me imaginé estar siendo analizada en programas de la tarde, que no comulgo para nada, no comparto nada, me parecen horrendos y que hacen pésimo a la gente, así que estar ahí para mí fue muy difícil, siendo juzgada sin comerla ni beberla, revelando cosas íntimas mías. La verdad que fue tremendo para mí”.

Mientras que en un reportaje con La Nación amplió su punto de vista. “El periodismo de chimentos es un mundo con el que no tengo nada que ver. Imaginate lo que fue para mí todo el año pasado, estar en esos programas en los que nunca participé, ni quiero participar, ni participaré, un horror. Además no tengo estrategia, no ando especulando”, señaló y aseguró que solo le gusta hablar para promocionar su trabajo.