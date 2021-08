Érica Rivas analizó las nuevas dinámicas familiares y aseguró que los hombres “se deprimen” por cuidar a sus hijos

Hace tiempo que Érica Rivas abrazó al movimiento feminista, con el que no solamente se siente representada, sino que buscar lograr un cambio social y particularmente en el ambiente artístico. Y en una entrevista con Mariano Hueter y Jazmín Stuart para el ciclo DAC Ficciones cortas analizó las nuevas dinámicas familiares llevadas a la ficción nacional.

“¿Cómo puede ser que sigamos haciendo comedias donde la mujer se va de vacaciones y los deja a los chicos con el marido y el tipo es un pelotu...?”, planteó. Y aseguró que este tipo de historias la limita a la hora de aceptar nuevos desafíos actorales.

“Muchas veces no contesto a proyectos que me llegan porque no se que contestar, pienso que esto es terrible. Va seguir pasando, mientras no tengamos gente que se forme en géneros, al menos para trabajar en medios, mínimo saber de qué se trata. Para mí fueron importantes los momentos en los que las actrices salimos a decir cosas. A mi me costó salir a decir que era abortera”, expuso con convicción.

Y manifestó que a su criterio, los proyectos que le proponen están muy alejados de la vida actual. “Estamos tan desligados que me llegan guiones que es como si fuera una comedia de los años ´50. ¿Viste que es todo lo contrario ahora? Las mujeres laburamos más. Los hombres se están deprimiendo porque las mujeres estamos laburando más. Los hombres están en sus casas cuidando a sus hijos”, declaró. Y remató: ¿Acaso no es tan digno cuidar a sus hijos?.

Érica Rivas y su escandalo salida de Casados con hijos

Las declaraciones de la actriz van en línea con la postura que tomó al leer el guión de la versión teatral de Casados con hijos, la sitcom en la que le dio vida a María Elena Fuseneco. Según explicó, quería que su personaje estuviera adaptado a los tiempos que corren y consideró que el libreto era machista.

“No entiendo cómo a esta altura de la historia vamos a seguir riéndonos de los bigotes de una mujer. O más bien, te podrías reír pero ese no puede ser el remate del chiste porque ya no es gracioso, más bien podría ser gracioso que haya dinosaurios que se ríen de eso. María Elena no se quedaría nunca callada si le hablan de los bigotes, habría que seguirlo un poco más. Menos ahora”, señaló y aseguró que Guillermo Francella la tildó de “feminazi”.