Entre el odio y el amor, Rocío Oliva se sinceró sobre la convivencia con Diego Maradona

Viajes, compras, mucho fútbol… pero sobre todo mucha soledad. Ya en pareja y con una demanda avanzando, Rocío Oliva hace memoria de todo lo que compartió con Diego Maradona, en el tiempo que vivieron juntos en Dubai. En su nuevo perfil como panelista de “Polémica en el bar”, Oliva tiene la oportunidad de abrirse completamente y dejar ver todo lo que se guardó en el pasado.

“Estamos siempre solos. Se iban las empleadas y nos quedamos solos. Jugábamos al fútbol, al paddle, ya no sabíamos a que más jugar y había días que no nos queríamos ni ver ya”, contó en entrevista con Carolina “Pampita” Ardohain frente a las cámaras de “Pampita Online”. “Lo acompañaba (a Diego) a los entrenamientos y eso me gustaba. Al compartir esa pasión por el fútbol, se me hacía muy fácil el día a día con él”.

Sin embargo, reconoció los frutos positivos de su “experiencia” como novia de Maradona. “Fue una linda experiencia. lo veo como algo positivo. Pude viajar, crecer, vivir otras culturas, nutrir de un montón de cosas, aprender”.

Agregó sobre su tiempo en el exterior: “Siento que lo hice por amor y no me arrepiento tampoco. Aprendí mucho, viví seis años afuera y aprendí muchas cosas que quizás acá, en Argentina, no las hubiese aprendido. Cosas de cultura, de relacionarte con otras personas, idiomas, viajar, conocer. Así que lo tomo como algo que me nutrió a mi como mujer más que nada”.

Hace algunos días, la también panelista de “Fútbol sin manchas” conversó con Hola Argentina y declaró que, a pesar de todo, no extraña los lujos que tenía en Dubái: “¿Si extraño los lujos? No, la verdad que no. Viví todo lo que tenía que vivir y con Diego pase cosas maravillosas. Nunca me voy a olvidar la vez que estuve en el edificio de tres pisos de Louis Vuitton en París, que habían cerrado solo para mí”

“O caminando por los pasillos con una copa de Dom Perignon en la mano mientras elegía a ojo lo que me gustaba. Por supuesto que lo disfrute, pero también soy feliz comprando el jean enfrente de casa. Me gusta tener vestidos lindos y usar buena joya, pero no para todos los días”, contó recordando aquellos momentos de una relación que ha dejado en el pasado.

Sobre la demanda por “compensación económica” que todavía lleva su abogada, Ana Rosenfeld, Oliva dialogó a través de videollamada con Nicole Neumann y explicó sin dar muchos detalles:“Es un derecho que la mujer tiene, gracias a Dios, por acompañar tantos años al hombre… Es una demanda. Ana Rosenfeld lo puede explicar profundamente”.

Sin embargo, con la pandemia muchos de los procesos judiciales se encuentran congelados. “Cuando se pueda retomar tendremos novedades”, finalizó Oliva.