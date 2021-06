Enseña teatro y alejada de las cámaras, así vive Gisela Rietti a 30 años de Jugate Conmigo

Hace ya 30 años del estreno de Jugate Conmigo, la tira de Cris Morena que dio inicio a muchas de las novelas que han marcado la infancia y adolescencia de miles de argentinos. Un 3 de junio de 1991, la pantalla de Telefe comenzaba con su emisión y hoy, con ya décadas encima, muchos se preguntan que fue de sus protagonistas.

El tiempo fue diciendo y mientras alguno continuaron incursionando en su carrera artística de forma profesional, otros tomaron un camino muy distinto. Entre a los que se puedo contactar se encuentra Gisela Rietti, que con 45 años cuenta que su pasión por la actuación continúa, aunque se dedica al rubro desde la enseñanza de teatro.

Sus recuerdos de la tira, en la que interpretaba a Gisele, no dejan de alegrarla. “Tenía 16 años en ese momento, la misma edad que tiene ahora mi hijo más grande. Ahí es donde tomo noción del paso del tiempo. Yo entré en el ’92, el segundo año en ‘Jugate’. Lo recuerdo como un sueño y como una etapa muy linda en mi vida. Deseaba estar ahí y lo pude cumplir por mi propia cuenta, por mi propio esfuerzo, porque yo fui y me presenté en todos los castings que tenía que dar”, explica en la entrevista a GENTE sobre el tiempo pasado. Para ella Jugate siempre fue “diversión, libertad, felicidad, identificación”.

Rietti se presentó a un casting abierto, en donde pensó “no, yo no entro acá ni en pedo. Son todas modelos”. Pero al final fue ella la elegida. “En ese momento existía el autógrafo, era salir de ensayar y tener el malón de gente esperándote (...). La gente iba a verte al canal, te esperaba en la puerta y te sacaba una foto”.

Sus recuerdos y la actualidad en el teatro

“A veces me pregunto qué pasaría hoy con un programa así, con todas las redes sociales sería una explosión. En ese momento era un estallido adolescente, fue un boom en ese momento. Me imagino con todas las redes sociales lo que hubiera sido”, cuenta sobre el impacto de Jugate Conmigo.

Sobre Cris Morena, la actriz confiesa que nunca tuvo una conversación muy extensa con ella, pero que la recuerda como la persona que le dio su primera oportunidad. “Lo que rescato y valoro de esa época son frases que me quedaron (...). Cris se dedicó mucho a los adolescentes, lo sigue haciendo. Rescato ese positivismo y esa libertad que solamente ella pudo inculcar en un adolescente de esa época”, cuenta sobre la creadora de éxitos como Chiquititas, Floricienta, Rebelde Way, Floricienta, Alma Pirata y Casi Ángeles. “Ella decía ‘yo les doy las alas y después hay que volar’. Ella era un referente, era la adulta”, recuerda.

Pero el tiempo de adolescencia pasó y el presente de Gisela es muy distinto. Casada con Gustavo, tuvo dos hijos que hoy son adolescentes Juan Ignacio (16) y Francisco (14). Se dedica al teatro e incluso en 2017 participo en “BollyWood” de José María Muscari.

“En ningún momento me alejé de la actuación. Quizás me aparte un poco porque le puse más atención a mi familia, pero siempre estuve haciendo teatro. Lo que pasa es que no fue en televisión”, confiesa sobre su pasión. Ni siquiera descarta de la posibilidad de volver al teatro, pero explica que esa decisión “depende de los productores”.