Enrique Pinti criticó sin filtro a la clase política y disparó contra Alberto Fernández: “Estoy podrido de que me caguen siempre”

Enrique Pinti es una de las personalidades argentinas que por su visión humorística y mordaz, siempre es consultado para dar su visión de la realidad argentina. Esta vez el artista tuvo la oportunidad de realizar un diagnóstico sobre la situación en la que se encuentra nuestro país y se ocupó de criticar sin filtro a toda la clase política.

En diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live, el humorista fue consultado por las medidas del gobierno presidido por Alberto Fernández: “Me gustó al principio y hubo una serie de actitudes que me parecieron correctas y moderadas pero después no. Está muy desorganizado y muy desorientado”, sentenció Pinti.

“Está muy que hago una cosa y hago otra. Me decepcionó como Presidente. La presencia de Cristina Kirchner no me decepcionó porque es lo que se esperaba. Ella se mete en todo, ella mete la cuchara en todo. Era lo que temía lo que podía ocurrir porque es un poco autoritaria y se suman una serie de cosas”, expresó el cómico, que luego profundizaría un poco más respecto de la actual vicepresidenta.

“Ella ya había gobernado el país y el principio me había gustado pero después no. Me gustan el lineamiento porque uno tiene un corazón progresista entre comillas. Yo siempre tengo más confianza en la gente que tiene esa mentalidad pero después la cagan viste y estoy podrido a esta edad de que me caguen siempre con cosas autoritarias que no tienen nada que ver con nada”, agregó Enrique.

Siguiendo en la misma línea, el humorista e refirió a su relación con la política: “Yo no tengo nada personal en contra de Cristina y de Alberto pero el resultado ha sido decepcionante. No soy optimista con la política porque siempre la cagamos por algo, no sé qué corno es. Yo soy muy argentino y nunca me fui del país, ni en la dictadura”.

Luego le llegó el turno de hablar del exmandatario Mauricio Macri, de quien no tiene un buen recuerdo: “Todos los gobiernos me fueron decepcionando de a poco y estoy en una teoría pesimista. Es permanente las idas y las vueltas de los políticos en Argentina. No me extrañaría que Macri vuelva. Para mí fue un pésimo presidente y esto te lo digo sin ningún tipo de ilusión. Es una persona que no tiene categoría intelectual. No sabe hablar y expresarse. Es muy pedante y no tengo nada que ver con él”, concluyó.