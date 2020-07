Enojadísimo, Jey Mammon contestó a sus compañeros de Polémica con una fuerte crítica: ”¡Ese graph es una porquería!”

En Polémica en el bar se vivió un momento tenso con Jey Mammon como protagonista en medio de un informe sobre los rumores de que Karina Jelinek estaría viviendo un romance con su amiga Florencia Parise a pesar de la desmentida de la modelo.

Visiblemente molesto por el debate sobre el tema, Jey expresó: “Analizar si le gustan las chicas o los chicos atrasa un millón de años”. Entonces, Mariano Iúdica dijo por lo bajo “como este videograph”, haciendo referencia a la graph que decía “Karina Jelinek liberada: le gustan las chicas”.

Entonces, Jey blanqueó su enojo: “Disculpen que lo voy a decir ¡pero el graph es una porquería! O sea, estamos atrasando un montón. Me estaba poniendo nervioso”.

Luego, cuando María Fernanda Callejón dijo que las mujeres “experimentan con sus amigas”, Mammon volvió a mostrarse molesto: “No es un juego ni un entretenimiento, hay gente que experimenta, pero más allá de eso, la sexualidad y la identidad de cada uno no es un juego. Personalizarlo en alguien, ver si son o no amigas, a mí me parece que estamos en el paleolítico, perdón”.

“Más allá de que hace muchos años lo tomamos como algo reprimido, fijate que en 2020 estamos analizando un tema que no es tema. Veo la foto de Karina y pienso ¿qué tiene que ver con lo que estoy hablando? No lo tomen a mal, es mi mirada, pero también pasa que hay gente que está mirando, chicas y chicos que les gustan personas del mismo sexy, que tienen que saber que no le van a hacer un informe porque es una atracción turística lo que les pasa”, cerró Jey, muy serio.