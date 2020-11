Después de asignarle a cada concursante un plato al azar, con dados lanzados, todos los cocineros amateurs corrieron a juntar sus provisiones e ingredientes para poder preparar a la perfección su plato desafío. Solo tres minutos tenían para conseguir lo necesario del supermercado del MasterChef Celebrity.

En esta carrera, Rocío Marengo casi comete un error garrafal que le podría haber costado una dura sanción. Se disponía a encontrar los ingredientes para preparar una musaka con ensalada griega, mismo plato que coincidió con Sofía Pachano. En realidad, las dos mujeres mantienen relaciones cordiales, pero no hay amistad entre medio. Después de que Pachano se “peleara” con Leticia Siciliani y Marengo viera su desventaja en los ingredientes, Rocío decidió que era momento de comenzar las bases de una amistad con su colega. Aunque Sofía se mostró mas bien distante.

Santiago del Moro ingresó con Natalie Pérez, Siciliani y Marengo en el super, con la intención de supervisarlas. “Les queda un minuto y medio, ¡vamos, chicas! ¿Qué te falta, Ro? ¡Dale, vamos, vamos! 3, 2, 1. Listo, Ro, afuera”, dijo el conductor. En la desesperación, Rocío estuvo a punto de llevarse un limón, ingrediente clave para su comida. Pero Del Moro se mostró inquebrantable: “¡No, no, no! No podés, pedíselo a tu compañera”.

Todo quedó registrado por la cámara y la concursante no tuvo más remedio que tirar de vuelta el limón. Cuando llegó a su isla, comenzó a formar lazos con Pachano, apelando a la solidaridad de la compañera que haría la misma comida. “Sofi, vamos a tener que trabajar en equipo. Es lo ideal. Me faltó jugo de limón y apio”, le dijo con la intención de que recogiera los ingredientes en su turno en la despensa.