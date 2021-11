Encontraron muerto a Heath Freeman, el famoso actor de “Bones” y “NCIS”

Hallaron muerto en su casa de Austin, Texas, al actor de 41 años, Heath Freeman, conocido por su participación en la serie Bones. La triste noticia fue confirmada por su representante, Joe S. Montifiore a través de un comunicado. Igualmente no trascendió la causa del deceso, segun Crónica.

“Estamos realmente devastados por la pérdida de nuestro amado Heath Freeman. Un ser humano brillante, con un espíritu intenso. Nos deja una huella imborrable en el corazón. Su vida estuvo llena de profunda lealtad, afecto y generosidad hacia su familia y amigos, así como por un extraordinario entusiasmo por la vida”, detalló Montifiore en el escrito difundido en los medios locales.

Heath Freeman falleció a los 41 años.

Además, su maganer agregó: “Estaba extremadamente orgulloso de su reciente trabajo cinematográfico y estaba muy emocionado por el próximo capítulo de su carrera. Su notable legado como hijo, hermano, tío, amigo, actor y productor extraordinariamente talentoso, cocinero consumado y hombre con la risa más contagiosa y espectacular, vivirá para siempre. Que su recuerdo sea una bendición para todos los que lo conocieron y amaron”.

Freeman estudió actuación y cine en a Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York y en la Universidad de Texas, en Austin. Su primer trabajo en fue en 2001, cuando participó en un episodio de ER. También formó parte de los elencos de series como NCIS, The Closer, Without a Trace y Raising the Bar.

Tras 5 años de carrera, Freeman alcanzó la fama mundial gracias a su papel en la serie Bones. En la ficción interpretó a Howard Epps, un asesino serial que fue el villano principal durante las primeras tres temporadas, entre 2005 y 2008.

Los últimos proyectos de Heath Freeman fueron las películas Devil’s Fruit y Terror on the Prairie, que aún no se estrenan

Gina Carano, quien protagonizó junto al actor su última película, recordó a Freeman en Instagram con un conmovedor mensaje: “Te estaba dando un gran abrazo de despedida hace una semana. Quería tenerte para toda la vida y ahora voy a llevarte toda la vida en mi corazón”.

“Heath realmente era tan especial, tan feroz y precioso, protector, gentil y valiente. Me hizo sentir segura. Cuidó de todos los que lo rodeaban. Estoy tan bendecida de conocerlo durante el tiempo que lo hice. Descanse en paz Heath Freeman, mi dulce y apasionado amigo”, añadió.

Además, la modelo y actriz Shanna Moakler, quien era amiga del actor, también le rindió homenaje a su colega en las redes: “Con el corazón roto al enterarme de la pérdida de mi querido amigo Heath Freeman, talentoso actor, director, productor, destacado chef. Te extrañaremos muchísimo y atesoraré cada recuerdo increíble que todos tenemos, que son muchos”.