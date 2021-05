En su vuelta a la conducción, Lizy Tagliani hizo picos de rating y le pasó una factura a la producción

Lizy Tagliani celebró su regreso a la conducción de un show de entretenimientos con la reedición del formato “Trato hecho” y logró un pico máximo de 20.9 de rating, ganándole la pulseada al programa de Luis Novaresio “Debo Decir” transmitido por el canal América.

Luego de que Lizy explicara la dinámica del programa: “26 maletines, un premio millonario. Hoy alguien se puede ganar dos millones de pesos”. Los primeros participantes se acomodaron para arrancar, ante esto la conductora se percató de un detalle y le pegó a la producción: “Arrancamos recibiendo a la participante de hoy. Bienvenida, Florencia”.

Tras saludarla, dijo: “Chicos, se ve que no se entendió la consigna. Primer programa, ya competencia. Dos bombas es mucho. Me parece que tenemos que hacer una reunión de producción para elegir los participantes, ¿o no?”.

Ante esta ironía de la humorista, los miembros del público rieron y Tagliani siguió adelante desafiando a la participante: “Vamos a desfilar las dos y la gente va a elegir en la casa a ver cuál es la más bomba. Ojo con lo que van a hacer, ¿eh? Esta es la final del supermodel. A esa cámara, las dos juntas, dale”.

“¡Ay, no me digan que gané yo! Chicos, primer programa ya tenemos final y ya gané. No, no, es mucho. Parece como arreglado, no me gusta”, dijo con ironía.

Luis Novaresio quedó cuarto con su programa "Debo Decir"

Lizy Tagliani tuvo un grandísimo debut en su regreso a la conducción luego de la cancelación del “Precio justo” durante el 2020, y llegó a los 20 puntos minutos antes del comienzo de “MasterChef Celebrity 2”.

Con un puntaje mucho menor, El Trece conservó su clásico segundo puesto y “Debo decir” en América TV quedó relegado en el cuarto lugar pese a contar con invitados como Sergio Lapegüe, Roberto García Moritán, Agustina Kämpfer y Nati Jota para hablar de la actualidad y de sus experiencias personales en vivo.

Lizy Tagliani hizo pico de 20.9 en su debut con el programa "Trato hecho" Gentileza

“Miren lo que es este estudio, no se puede creer. ¡Impresionante! Llegó el día, acá estamos. Increíble cómo ha quedado todo: las luces, el estudio, impactante”, señaló exaltada Lizzy Tagliani, que tuvo una semana llena de emociones en la que recordó a su querida amiga “La Flopy”.

De esta forma se espera que tenga un año exitoso con la versión local del original neerlandés “Deal or No Deal” y que en Argentina condujo Julián Weich durante tres temporadas entre 2003 y 2006, presenta a los participantes 26 maletines cerrados que contienen desde un premio insignificante hasta el máximo botín.