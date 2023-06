En su peor momento, Sofía “Jujuy” Jiménez se puso la bikini más chiquita para dar cátedra de amor propio

Sofía “Jujuy” Jiménez fue noticia en todos los portales porque se enteró a través de las redes sociales y de los medios que su novio, Bautista Bello, le había sido infiel con otra mujer en Brasil. La modelo estaba incomunicada por un proyecto laboral y se enteró de todo cuando agararró su teléfono y vio las fotos de su pareja a los besos con otra.

Fiel a su estilo, la conductora hizo uso de sus redes y compartió un desgarrador video en el que abrió su corazón con sus millones de seguidores. Allí, manifestó su dolor por la situación personal que estaba atravesando y confesó que se sentía herida y decepcionada.

Luego, hizo una extensa publicación en la que contó que con Bello tenían proyectos personales, entre ellos el de ser padres, y que ella le había regalado un viaje para recorrer Europa juntos, pero todo eso quedaría atrás tras la traición de quien era su novio.

Pero “Jujuy” decidió poner todo de ella para poder dar vuelta de página y este viernes subió una publicación con sus mejores fotos en bikini desde España, donde está vacacionando, e intentó llevarles un mensaje de amor propio a todos lo que la siguen.

“Ayyyy lpm, que importante es el amor propio en momentos como el que estoy atravesando, que importante es recordarnos lo valiosas que somos más allá de lo que la vida tenga para contarnos! Que flash como te puede cambiar literal de un segundo a otro…”, comenzó en posteo en el que compartió varias fotos de ella con una bikini negra de tiritas.

“Abrazarse fuerte es la cuestión, o por lo menos así me consuelo yo… MUJERES las abrazo fuerte a uds tmb que me llenaron de amor y contención! No puedo creer la cantidad de mensajes que recibí. Qué fuerte ver y sentir como todas pasamos alguna vez por infidelidades y frustraciones amorosas”, continuó.

Y se sinceró respecto a sus emociones: “Esta vez lo voy a intentar vivir con un humor, y como desde otro lugar, siento que la vida siempre tiene lecciones para darnos y esta en nosotras en cómo elegimos transitarlas!”.

“Se qué voy a tener días y momentos mas tristes, más felices, pero voy a encargarme de TODOS los días agaradecer las personas y cosas que YA TENGO y LAS QUE ESTÁN POR LLEGAR”, cerró.

