En plena pandemia, José María Muscari confesó que recibió una propuesta para un encuentro íntimo en persona

Cuando el sexo virtual ganó espacio en medio de la pandemia del coronavirus en el mundo, José María Muscari confesó una propuesta de sexo real que recibió hace unos días.

Invitado al ciclo de Pampita Ardohain, el director de “Sex Virtual” comentó una propuesta que recibió para tener sexo en plena cuarentena: “Soy un ciudadano muy responsable y tengo un mamá grande. Hace cinco o seis meses que nada”, dijo Muscari y Pampita acotó. “¡Te estás volviendo virgen ya!”.

Sobre el sexo online Muscari comentó: “Me la baja, ya doy todo en la obra... Ya no puedo. No estoy asexuado, estoy re caliente, eh… Soy una persona muy sexual naturalmente, venía disfrutando de mi soltería de manera muy genial pero, a pesar de que salgo de mi casa y voy a bares, me reúno con amigos o invito a alguien a trabajar a casa con distancia social, trato de no hacer nada que me ponga en riesgo si no me parece súper necesario. Y hoy no tengo a alguien que me movilice como para aguantar un tiempito más sin acostarme con alguien”, explicó y agregó: “Tengo una especie de reserva, una despensa... Un poco me alimento mentalmente. Algunos se cansarán de esperar pero aparecerán nuevos. Hay mucho pendiente. ¡Algunos me ofrecen mostrarme el hisopado!”, finalizó divertido.