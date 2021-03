En pijama y sonriendo: la foto que Mariana Fabbiani compartió en sus redes sociales antes de su vuelta a la TV

Si algo caracteriza a Mariana Fabbiani es que siempre se la ve impecablemente vestida, muy bien peinada y maquillada. Sin embargo, este domingo, sorprendió con una foto de entrecasa en la que se la ve en camisón, con el cabello recogido, en una pose de yoga y con una máscara facial.

“Acá ocupadísima”, describió la conductora junto a la imagen, en la que le preguntaba a sus seguidores en qué andaban.

En realidad, Fabbiani está disfrutando de sus últimos días libres, ya que el próximo lunes 12 de abril debutará por la pantalla de ElTrece con Lo de Mariana, un mágazine de actualidad que irá de 11:30 a 13 hs., con lo cual Los Ángeles de la Mañana, el programa de Ángel de Brito, pasará a las 9:30 hs, y tendrá entre sus columnistas al periodista Federico Seeber y al cocinero Christopher Krywonis.

Hace unos días, la conductora había compartido en sus redes su ansiedad por arrancar con este nuevo desafío. “En construcción, así me siento. Ya falta menos para lo nuevo y no les voy a mentir, tengo un vértigo... La sensación es de mudanza, de movimiento, de acomodar para seguir construyendo. La emoción es enorme y cada día que pasa más me enamoro de volver todos los mediodías a la tele. Así los espero, estamos trabajando para usted”, escribió rememorando su paso por Mariana de casa.

Fabbiani se despidió de Mamushka, el ciclo de entretenimientos que condujo por la misma pantalla durante ocho meses, a principios de febrero.