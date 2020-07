En menos de 24 horas de haber llegado a Instagram, Natalia Oreiro cosechó más de 140 mil seguidores

El aislamiento hizo que todo el mundo se vuelque a las redes sociales para distraerse, aprender, comunicarse con los demás y hasta para reflexionar. Quien decidió abrirse su cuenta oficial en Instagram fue Natalia Oreiro, la artista se sumó a los adeptos de las herramientas del mundo 2.0.

Durante el domingo, la cantante y actriz sorprendió a los usuarios de dicha red al crearse su propio perfil y debutar con su primera publicación. En la descripción, se describe como “alegre y trabajadora” y luego, en el feed compartió un divertido video donde se refirió a la cuarentena.

“Ya limpié, ya comí, ya leí, volví a comer, volví a limpiar, volví a leer. Y me pregunté ¿qué más puedo hacer en esta cuarentena? ¿Y si me hago un Instagram? Me voy a hacer un Instagram”, se la escucha decir a la artista uruguaya mientra que pasa la lustradora en su casa.

Lo que también llamó poderosamente la atención fue que la grabación está subtitulada ¡en ruso!.

Es sabido del lazo de amor y respeto que une a la actriz uruguaya con Rusia y su pueblo. Prueba de ello es que Oreiro solicitó la ciudadanía rusa. "Presenté una serie de papeles que me pidieron que entregara, y ahora esto está siendo considerado", indicó Oreiro, que tiene millones de fanáticos debido a sus populares novelas. "Me sentí muy cerca de la gente, de su cultura e historia. La historia de Rusia es una historia poderosa, llena de valentía, coraje y resistencia. Siempre he admirado no sólo cómo (Rusia) superó el dolor de la guerra, sino también su arte. Soy fan de los escritores y poetas rusos", subrayó en una entrevista.

Luego, encantada con la plataforma de las imágenes, publicó su primera historia y escribió: “Estoy como niña con juguete nuevo”, expresó junto al clip de ella a los 11 años.

Que se haya unido a Instagram tal vez, también, tenga que ver con la mala noticia que recibió días atrás.Y es que La noche mágica, cinta que la actriz protagoniza junto con Diego Peretti y Pablo Rago, volvió a cambiar su fecha de estreno con motivo de la cuarentena y el consecuente cierre de las salas cinematográficas de la Argentina, y ahora se espera que llegue a la cartelera el próximo jueves 20 de agosto.