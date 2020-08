En medio de varios escándalos, se conoció la razón por la que Nacha Guevara sigue en el Cantando

Luego de enfrentarse con Laurita Fernández, Nacha Guevara pidió disculpas públicamente y sigue ocupando su lugar dentro del jurado de “Cantando por un Sueño” (El Trece).

A pesar de varias críticas que viene sufriendo Guevara ella se mantiene en su puesto y nunca mencionó de irse del ciclo de LaFlia.

Este miércoles en “Intrusos” (América) Adrián Pallares se refirió al tenso momento que vivió Lucas Spadafora, compañero de Lola Latorre cuando Nacha les hizo la devolución a su canción de rock nacional: “Ayer Nacha le dijo a Spadafora ‘nosotros hemos hecho 50 años de carrera para estar sentados acá’”, dijo el periodista y Jorge Rial agregó: “Reducir 50 años de una talentosa y brillante carrera para terminar sentándose en el jurado de un programa de entretenimiento, no habla bien del final de la carrera de una persona. Si una mujer, con la trayectoria que tiene Nacha, pone en el final de su currículum ser jurado de un programa de televisión estamos hablando...”.

En ese momento Rodrigo Lussich se refirió a la difícil situación económica que atraviesa la cantante por lo que cualquier trabajo la ayuda a sobrevivir en cuarentena cuando muchos artistas no tiene qué comer: “Pero te lo dije ayer y después estuve averiguando más. Nacha Guevara no tiene un peso… Es como mucha gente de este país que, habiendo trabajado lo que trabajó, está fundida y tiene apuros económicos. Es digno que haga el trabajo que hace y cobre por eso. Pero, a veces, el precio que se paga es mucho más caro que el que te pagan a vos por hacerlo. ¿Por qué hay que bailar ese baile? Un baile donde te ponen pibes que no tienen nada que perder, que tienen otro código y otro lenguaje, el de las redes, y vos tenés que sostener, con 50 años de trabajo, que se los pasan por debajo de...”, finalizó el autor de Los Escandalones.