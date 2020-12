En medio de la transmisión del eclipse, José Bianco tuvo un exabrupto en vivo

Este lunes 14 de diciembre el mundo entero estaba a la espera del eclipse solar y más todavía en el sur del país donde el fenómeno fue visible. Y hacia allá fue José Bianco, el periodista de TN y El Trece que cubre los fenómenos naturales. Desde Neuquén, él se convirtió en tendencia y es que tuvo un exabrupto en plena transmisión.

Bianco comenzó a relatar la experiencia apenas pasadas las 13 horas y en medio de la euforia del momento, cuando Piedra de Águila se oscureció, el joven hizo notar su felicidad. “Vamos”, gritó y sumó conmovido: “No hay nada más lindo que esto, allá, dos planetas juntos. Todos al alcance de la mano, todos en el cielo en pleno mediodía. No hay forma que el ser humano haga esto, no existe”.

Las cámaras tomaban como poco a poco se completaba el eclipse y de manera inmediata todo se aclaró y volvió la luz natural en la zona. “El momento más lindo del mundo”, expresó emocionado y compartió una reflexión de su 2020.

“Yo no sé a quién agradecer que hayamos podido ver esto. Estamos pensando en lo que viene, en cosas simples. Gracias de verdad, disfrutamos mucho esto. Pagaría por esto. Después de un año de mierda, por donde se lo mire malo, ahora estamos pudiéndonos dar este regalo, que la verdad que a todos nos hace poner un poquito contento”, soltó al aire y luego pidió disculpas por sus palabras.

