En medio de la polémica, Mauro Icardi arrasa con su “look gaucho”

Luego de atravesar un mal momento en su relación matrimonial, que estuvo a punto de finalizar, Mauro Icardi no se olvidó de la moda y en redes trata de imponer su particular estilo gauchesco, que le ha generado tantos elogios como críticas.

Mauro de poncho y con mate

“Otoño en Milano”, escribió el futbolista en su cuenta de Instagram y luego finalizó con una descripción de la imagen: “Poncho y Mate”. En este posteo se puede observar al deportista siendo fotografiado junto a la chimenea con un look en el que el poncho fue protagonista.

Posando con esta prenda marrón en diferentes tonos y con flecos en la parte inferior, el papá de Francesca e Isabella aprovechó para promocionar una marca argentina de ponchos andinos. Además, en la postal acompañó su look con una boina negra y unas sencillas alpargatas, fiel al estilo que viene mostrando en sus redes sociales. Otra cosa que no pudo faltar fue el termo y mate que les hicieron juego para completar un look típicamente gauchesco.

Mauro Icardi y su look gauchesco.

A pesar de que este outfit lo hace único en estilo, Icardi ha sido blanco de diversas críticas por estas prendas, pero al parecer tanto él como su familia hacen caso omiso a los comentarios y no abandona su característico “look gaucho”.

El futbolista acompañó a Wanda al desfile de Louis Viutton

Mauro Icardi admitió su encuentro con la China Suárez

Luego de todas las versiones conocidas de los protagonistas del Wandagate, habló Mauro Icardi que, hasta el momento, no se había expresado ni contado su versión de los hechos. El jugador del PSG mantuvo una conversación de casi dos horas con Yanina Latorre a fin de contarle su verdad y, como era de esperarse, la mediática contó todo con lujo de detalles en “LAM” (El Trece).

“Me llamaron preocupados porque parece que la data que conté ayer era real y a ellos los preocupó porque esa data la tenían sólo cuatro personas: la China, Wanda, Mauro y Jakob (el marido de Zaira Nara)”, contó la rubia.

Interesado en el relato, Ángel De Brito preguntó: “¿Mauro Icardi te confirmó que se encontró con la China Suárez?” indagó el periodista y la angelita respondió con un contundente “sí”. “Él quería saber mi fuente porque le reprochaba a Wanda haberme contado ciertas cosas. Sobre todo lo que conté ayer del petisero. Ahí le dije: ‘Vos sos un atrevido, yo no debería explicarte nada’. Él me quería explicar y ellos se peleaban. Yo era como la psicóloga”, dijo la periodista.

“Me dijo que él inició la conversación y que nunca creyó que la China le iba a contestar. Empezaron a hablar, pero es como que él no definía. Eran tres días sí, cuatro no, charla, videíto va, videíto viene. Me dijo que cuando fue lo del hotel, él tenía fiebre, que no pasó nada, que ahí le regaló la camiseta rosa. Esto fue post partido”, detalló Latorre.