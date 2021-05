En Intrusos aseguraron que la separación entre La China Suárez y Benjamín Vicuña es un hecho

Desde hacen algunas semanas los rumores sobre la separación de La China Suárez y Benjamín Vicuña suenan cada vez más fuerte y, por estos días el silencio de los actores alimentan la versión de varios que están convencidos que la relación no da para más.

Eugenia está en Miami y viajó con sus dos hijos más pequeños, fruto de la relación con Vicuña. Por su parte el chileno volvió desde su país a Buenos Aires, cuando Suárez ya estaba en Estados Unidos, luego de pasar varios meses sin poder regresar por las restricciones sanitarias argentinas en las fronteras.

Este viernes, La China compartió un mensaje en su cuenta de Instagram con una foto junto a Magnolia. Impactado por la imagen, Vicuña dejó un comentario en donde escribió “Las amo”.

En este contexto, la periodista Paula Varela de “Intrusos” (América) dijo sobre la pareja: “Me confirman la separación. Te juro que lo pregunté pensando que me iban a decir que no, y me dicen ‘sí, están separados’. Ahora estoy repreguntando”, dijo la mujer que no creía lo que su fuente le informaba.

Luego de unos minutos comentó: “Pregunté ‘¿está separada la China?’. Y me dicen ‘sí, es una crisis muy fuerte, en este momento están distanciados, han vuelto de tantas que quizás vuelvan’”, finalizó.