En fotos: Shannon de Lima, modelo y ex pareja de Marc Anthony que es furor en Instagram

Sin dudas que Shannon de Lima es una de las mujeres más bellas de Latinoamérica. Así lo demuestra con cada publicación que comparte en su cuenta de Instagram y que levanta el suspiro de sus fanáticos.

A lo largo de estos años, la modelo venezolana de 32 años se ha caracterizado por mantener romances con personas cercanas al medio del espectáculo y, más recientemente, del ámbito deportivo.

Comenzó su carrera de modelo a la tierna edad de 17 años cuando participó en el concurso de belleza “Smabil Model Miss Earth Venezuela” en 2005, lo que le abrió las puertas para formar parte de videos musicales que la llevaron a colaborar con los artistas más famosos del momento y que le permitieron conocer el mundo del espectáculo desde adentro.

En 2007 se convirtió en madre por primera vez, cuando dio a luz a su hijo Daniel, producto de la relación que tuvo con el actor venezolano Manuel Sosa, misma que terminó apenas nació su primogénito.

La vida de Shannon se ha caracterizado por sus romances con personajes famosos, pues en 2014 contrajo matrimonio con el cantante Marc Anthony, a quien conoció durante la filmación del video “Flor pálida”, del cual de Lima fue la protagonista.

Y si alguna vez pensaras que la belleza lo es todo, quizá Shannon opine diferente. A pesar de mantener una relación de varios años con el cantante, poco le duró el gusto y tuvo que decirle adiós el día que Marc le dio un beso en la boca a su expareja Jennifer López durante una entrega de premios.

Actualmente, aunque ya se encuentran separados, se sabe que ambos mantienen una relación cordial y que quedaron como buenos amigos

Sin embargo, la modelo no se quedó con el corazón roto. Poco tiempo después fue vista en brazos del boxeador mexicano Sául “El Canelo” Álvarez; si bien su relación no prosperó, ambos se quedaron con un lindo recuerdo y también mantienen una amistad, aunque tal vez no sean los mejores amigos.

A principios de 2018, la venezolana volvió a dar de que hablar con sus romances, ya que el cantante colombiano Pipe Bueno publicó en sus redes sociales una fotografía donde él y la modelo se estaban dando un beso, aunque más tarde se dijo que todo había sido parte de la promoción de un video musical en el que ella participó.

Ahora, la modelo tiene una relación desde hace un tiempo con el futbolista colombiano James Rodríguez, actual jugador del Everton de Inglaterra.