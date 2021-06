En el mes del orgullo, Ricky Martin habló sobre todo lo que vivió antes y después de “salir del closet”

En el marco del mes del Orgullo, Ricky Martin fue entrevistado por la revista People y contó detalles sobre su pareja, sus planes de agrandar su familia y profundizó en sus proyectos laborales.

El cantante puertorriqueño pronto lanzará su nuevo álbum Play, cuyo primer sencillo estrena en junio. Además, hará una gira de conciertos en otoño junto a Sebastián Yatra y Enrique Iglesias, marcando su regreso a los escenarios después de la pandemia.

Aunque uno de los temas que más repercusión tuvo fue su recuerdo de aquella entrevista con Bárbara Walters cuando coincidiendo con el éxito de “Livin la Vida Loca”. En la nota que se publicó el miércoles, el cantante cuenta los traumas que sufrió luego de que la entrevistadora le pidiera que aclarara el tema de su sexualidad.

“Hay un pequeño PTSD (siglas en inglés de trastorno de estrés postraumático) con esa situación. Cuando me preguntó eso, me sentí un poco atrapado, e incluso me sentí violado porque simplemente no estaba listo para salir del clóset”, explicó el músico a la revista.

En la entrevista con People, el cantante cuenta cómo se siente en el 2021 y como ha evolucionado durante todos estos años, desde confesar su sexualidad, hasta estar casado y haber formado una hermosa familia de cuatro hijos.

“Mucha gente dice, ¿qué harías de manera diferente? Bueno, tal vez hubiera salido del clóset en esa entrevista, hubiera sido genial porque cuando salí, se sintió increíble. Pero ese día estaba muy asustado, no estaba listo. Y no creo que puedas forzar a alguien a que salga del clóset. Si tienes un huevo y lo abres desde afuera, solamente sale muerte, pero si el huevo se abre desde adentro, lo que sale es vida”, comparó Ricky Martin.

Esconder lo que se siente en el ámbito sexual, aseguró el cantante, es una situación dramática para la tranquilidad de una persona.

“Antes de salir -del armario- estaba confundido”, sostuvo, tras asegurar que durante años se preguntó si era homosexual, bisexual o estaba confundido respecto a su sexualidad.

A pesar de sus dudas durante años salió con muchas mujeres, incluida la presentadora de televisión mexicana Rebecca de Alba, durante siete años, entre 1995 y 2002.

“La sexualidad es una cosa complicada, no es blanco y negro, está llena de colores. Cuando salía con mujeres estaba enamorado de ellas, me sentía bien. No se puede fingir química, la química estaba ahí, no estaba engañando a nadie”, aclaró el artista.

Además, y militando la libertad sexual, Ricky asumió que él nunca tuvo referentes dentro de la comunidad homosexual en su adolescencia. Esto lo lleva a pensar la importancia de que personas como él declaren abiertamente su condición sexual para enviar un mensaje de seguridad a los jóvenes en su misma situación.

“Muchos niños por ahí no tienen a nadie a quien admirar. Todo lo que tienen a su alrededor es gente que les dice que lo que están sintiendo es malvado”, subrayó.

Ricky no confesaría sus sentimientos sobre su sexualidad hasta diez años después, en marzo de 2010, cuando hizo público que era homosexual. En 2017 se casó con el artista sirio-sueco Jwan Yosef y es padre de cuatro hijos.