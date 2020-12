En el día de su cumpleaños Wanda Nara recibió afectuosos mensajes de su familia

El viaje de Wanda Nara a Argentina no fue como ella esperaba en cuestión de repercusión mediática, porque durante su breve estadía falleció, sorpresivamente Diego Maradona y toda la atención quedó en el astro del fútbol.

Durante esos días en Buenos Aires, la rubia conoció a su sobrino Viggo y también realizó una osada producción de fotos en donde posó sobre un caballo completamente desnuda.

Wanda Nara en redes

Ahora y de regreso con su familia, Wanda cumplió 34 años y posó con un extraño atuendo de caracoles y cuero y en su cuenta de Instagram escribió: “Cumplir años me hace mirar a mi alrededor y hacer sin querer un balance de mis años cumplidos .. no puedo ser más bendecida con mi gran familia con siendo tan joven crecer 5 maravillosos hijos que hoy no veían la hora de abrazarme ,quienes hace una semana esconden sus cartas de amor esperando mi cumpleaños más ansiosos que nadie .. a mi esposo que puso en mis manos tantas cosas por que sabe que siempre seré capas de dar mi vida por todos ellos .. a mi familia en Argentina que tanto extraño y a la cantidad de amigos tan únicos y valiosos que son parte de mi familia y que están repartidos por todos los lugares donde viví y que siempre siento tan cerca ❤️ soy afortunada por tenerlos a todos ustedes Gracias 😍 por tanto amor incondicional”.

Wanda Nara en redes

Su esposo Mauro Icardi también aprovechó la ocasión y le dejó un afectuoso mensaje en las redes sociales: “Feliz cumpleaños a la mujer de mi vida, a la madre de mis hijas. A la mujer que me permitió formar una familia como siempre deseé. Por eso y mil cosas más, te deseo lo mejor en este día, te amo”.

Por su parte su hermana Zaira escribió: “Solo los que te conocemos realmente podemos reconocer la dicha de tenerte cerca. No imagino una vida sin nuestra charla diaria, amo nuestros distintos puntos de vista sobre un mismo problema y también amo que por más que me cueste reconocerlo encontrás la solución a todo mucho antes que yo”.