En el comienzo de “MasterChef Celebrity”, Rocío Marengo ya definió al juez más estricto

Esta semana Telefé lanzó, con bombos y platillos, su esperado reality de cocina “MasterChef Celebrities”, el formato internacional que reúne a 16 figuras y que se demoró en su salida al aire porque algunas figuras y el conductor, Santiago del Moro, se contagiaron de coronavirus.

El primer programa, y para alegría de la producción, el rating rozó los 16 puntos y fue el programa de televisión más comentado en las redes sociales por sus participantes y la novedad del ciclo.

Una de las concursantes, Rocío Marengo, juega con ventaja sobre los demás famosos porque ella llegó a la final de la edición chilena del programa y comentó: “Parecía la NASA, un mega aeropuerto del mejor lugar del mundo. En la competencia anterior aprendí que todo es parte del crecimiento, del camino. Me da un poco de nervios y de miedo, pero tengo ganas de crecer”.

Entrevistada por Radio Rivadavia la rubia se refirió al jurado, según ella más estricto del reality Germán Martitegui y sostuvo: “es malísimo. Yo creo que lo quieren y en los adelantos del programa no lo mostraron tan malo como es… Cuando estás cocinando, con toda la presión y todos los nervios, se acerca Germán y querés salir corriendo. Es terrible. Los tres son grandes profesionales pero a la hora de laburar, son muy duros, porque son muy estrictos”, dijo y agregó: “El formato es el mismo, pero a la vez es distinto porque estamos con barbijo, no podés acercarte a tus compañeros. Si alguien toca un producto no podés tocarlo después. Tenemos que tener cuidados continuos”, finalizó Marengo.