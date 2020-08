“En el camino dieron positivo”: Nicole Neumann relató que sus hijas más chicas tuvieron Covid-19

El mes pasado, con el pico de contagios de coronavirus a pleno, Nicole Neumann se hisopó y confirmó que era Covid-19 positivo, al igual que una empleada de su casa. En ese marco, la modelo se limitó a contar su situación y no dio detalles de la salud de sus tres hijas, Indiana (11), Allegra (9) y Sienna (6).

Sin embargo, Nicolás Magaldi informó en su programa que la hija mayor de Nicole y Fabián Cubero también estaba cursando el virus, lo cual molestó mucho a Neumann por exponer la intimidad de la menor.

Ya de alta, Nicole participó del programa Almorzando con Mirtha Legrand, donde dio detalles del curso personal del coronavirus y, antes las preguntas de Martín “Campi” Campilongo, terminó contando que Allegra y Sienna también terminaron contagiadas, según Ciudad Magazine.

“El protocolo cambió, al día 10 de tu primer síntoma, decretan que no contagias y que no tenés que re hisoparte. Yo el día 13 ya volví a trabajar. Yo fui oligosintomática, no fui asintomática del todo. Tuve síntomas leves: picor de garganta fuerte, es como un ardor, una cosa fea. Después te provoca un sueño extra, un cansancio general bastante fuerte, y cuando te agitás mucho, porque yo me quede con las tres chiquitas sola y con toda la casa, te provoca como un mínimo mareo. Al sexto día me di cuenta que había perdido el olfato cuando fui a cambiar el florero, tiro el agua y mis hijas me dicen ‘mamá, ¡qué olor!’. Yo no olía nada”, dijo.

Nicole Neumann y su hija Indiana. gentileza

Interesado en el relato de la modelo, Campi le preguntó: “¿Entonces las chicas no estaba contagiadas? ¡Bien!”. Y Neumann intentó hablar solo de Indiana, de quien ya se había hecho público que había contraído el virus, pero no pudo. “La grande dio positiva. Igualmente, como ya veníamos juntas dos semanas, se consideran a los chicos positivos. Lo de Indiana fue más leve, estuvo unos días muy cansada. Fiebre, por suerte, nadie tuvo. Indi también tuvo ardor de ojitos”.

Nicole dio positivo en Covid-19 en las últimas horas Gentileza

Acto seguido, el actor cómico repreguntó: “¿Y las otras dos nenas nada?”. Fue ante esa última pregunta que Nicole Neumann contó que Allegra y Sienna también habían sido afectadas por el coronavirus: “Las otras dos, en el camino, dieron positivo”.