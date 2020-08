Emotivo homenaje de Lizy Tagliani a La Floppy: “Sospechaba este desenlace”

La emisión de este domingo de “Por el mundo en casa” se transformó en la despedida que La Floppy no pudo tener por la pandemia de coronavirus. Es que Marley y Lizy Tagliani dejaron el humor por un rato y homenajearon a su amiga, quien falleció el pasado lunes a causa de una leucemia.

La conductora contó cómo acompañó a quien fue su mano derecha en los últimos años y aseguró que lo que más le dolió fue “haberle mentido” a la mamá de Fabián Peloc, quien por su edad no hubiese podido ir a ver a su hijo a la clínica donde pasó sus últimos días.

“Empezó con mucho dolor de panza y yo le dije ‘bueno, gorda, llamá a emergencias’. Llamó y le dijeron que… Nosotras nos reíamos… Le dijeron que eran gases”, comenzó el relato cronológico de Lizy, que tiene como fecha de partida el día que le dieron el alta por coronavirus.

“Le decía: ‘Gorda, sos un pedo viviente’. Y ella me decía: ‘Callate, viejo loco’. Como le seguía doliendo bastante la panza volvió a llamar. Con todo esto que está pasando la llevaron a una clínica donde solo había pacientes con COVID, por las dudas. Le hicieron el hisopado y dio negativo, así que fue a otra clínica”, siguió, con alguna risa en el medio que no le quitaba la seriedad al asunto.

Con mucho dolor, agregó: “Yo no sé mucho porque soy medio bruta, pero le hicieron un análisis que indicó que la sangre estaba como ‘enloquecida’. Vino su hermana, Claudia, y mandamos el análisis a Fundaleu. Después me llamó Clau y me dijo que era una leucemia aguda y que iba a ser algo muy fuerte, como que no había esperanzas”.

“Su hermana decía: ‘¡Se va a morir, se va a morir!’ Y yo le decía: ‘Tranquila, nosotros vamos a hacer todo lo posible’”, dijo totalmente conmocionada, por lo que tuvo que hacer una pausa para continuar. “Ahí empezó la odisea, en estos momentos tan particulares… No sabíamos cómo hacer con su madre…”.

“El primer día el médico nos dijo que era muy grave. Ese día… Yo sospechaba el desenlace. Me lo imaginé porque me parecía tan real la explicación del médico”, se lamentó Lizy.

Con el correr de los días y el buen humor de La Floppy, su perspectiva comenzó a cambiar. “Ella era una persona súper creyente y tenía como una negación, sentía que estaba en un spa. Todo el tiempo recibía chocolates y nos turnábamos para quedarnos con ella. La veíamos tan bien que uno empieza a decir: ‘Los médicos mienten, se atajan por las dudas y dicen que es grave pero no es así. Lo dicen porque tienen miedo de que después pase algo’. Te juro por mi mamá que pensaba que era todo una mentira del médico, porque estaba tan bien…”.

“No me gusta ser la viuda de La Floppy, de alguna manera. Pero lo que más me duele es haberle mentido a su mamá todo este tiempo… Por pedido de La Floppy, también. Cuando la tuvimos que sacar de la clínica, tampoco la pudo ver. Nunca. Le volví a mentir: le dije ‘yo ya hablé con alguien y dentro de un tiempo vas a poder verla para despedirte’. Son mentiras que parecen tontas pero duelen. Estoy muy contenta de seguir con el vínculo con su mamá”, afirmó, con lágrimas en sus ojos.

Sobre el final del programa, Marley le entregó a la conductora de “El precio justo” un globo con el nombre de su amiga. Antes de dejarlo volar, Lizy recitó un emocionante poema de Laura Casamayor. “Floppy, has dejado mucho amor acá y algo que a vos te gustaba mucho es ‘El último minuto de mi vida en 60 segundos vividos. Lo pienso aprovechar en esas cosas que nunca he realizado o que no he dicho. Diez segundos serán para recordarte y diez para olvidarme de tu olvido. Y los diez que harán medio minuto para reconocer que te he querido. Diez segundos serán para mis viejos, los grandes seres que he tenido. Diez para toda la gente que gracias al escenario he conocido. Y los últimos diez, los ya jugados, los que se lleven mi último suspiro, serán para pedirte, Dios amado, perdón por los errores cometidos’. Te quiero, Floppy”, cerró y soltó el globo.