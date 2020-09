Elsa Serrano: un recorrido por los diseños más icónicos elegidos por las famosas argentinas

La noticia golpeó al mundo de la moda que hoy se despide de Elsa Serrano, una de las grandes diseñadoras de Argentina. Con 45 años de trayectoria, su legado ha sido inmortalizado por las tapas de revistas y postales de sus modelos más aclamados por la prensa y el público.

Inmigrante italiana, vino con 9 de sus hermanos y sus padres desde Calabria, su ciudad natal. “En la intendencia de mi pueblo me quieren mucho, justamente me llamaron la semana pasada porque me dieron un premio. Siempre dicen 'los dos más importantes del mundo son Gianni Versace y Elsa Serrano”, contaba por el 2018 en una íntima entrevista a Infobae.

Sus inicios se dan con una modesta boutique que le regala su primer marido. Pero es cuando conoce a Serrano, el segundo marido, un textil que le vendía tela, que comienza realmente a dedicarse al diseño. Es en aquella época que arma y presenta su primer diseño a lunares, marca que le quedará registrada para toda su carrera. “No, señora Serrano, esto es un vestido para mucama”, le dijeron los vendedores, pero Elsa igual se animó y el modelo fue éxito en ventas en los años ’80.

El primer vestido a lunares, éxito en ventas en los '80 y luego ícono de su carrera. Hoy puede comprarse por ventas en internet.

Modelo inspirado en sus inicios en el desfile de Escalinatas de Aduana de 2012.

Su carrera comenzó y fue este primer paso lo que la llevó más adelante a vestir a las figuras más célebres del espectáculo, como Mirtha Legrand, Susana Giménez (a quien hizo su vestido de novia y lookeo por casi 12 años para televisión), Amalia Lacrize de Fortabar o Norma Aleandro, e incluso diseñó el vestido de novia de Claudia Villafañe.

El modelo que impactó a Argentina, Susana Giménez de blanco y con un modelo de hombros descubiertos.

El modelo que impactó a Argentina, Susana Giménez de blanco y con un modelo de hombros descubiertos.

El modelo de casamiento para Claudia Villafañe. Elsa Serrano también se encargó de vestir a Diego Maradona.

Uno de los tantos modelos que Susana Giménez uso para la tele en los 12 años que la diseñadora la vistió.

Viajó por el mundo siendo la modista oficial de dos primeras damas: María Lorenza Barreneche, la esposa de Raul Alfonsín, y Zulemita Menem, con quien tuvo una gran amistad que después desencadenó grandes peleas a causa de una deuda de casi 4 millones de pesos.

La señora Maria Lorenza de Alfonsín en visita los Estados Unidos en una visita oficial al presidente Ronald Reagan en 1987.

Su tiempo junto a Zulemita Menem.

Y el quiebre de su amistad a causa de la enorme deuda de Zulemita.

Fue ella la mujer responsable del estilo más reconocible de los años ’90 argentinos. EL imaginario popular que se pueda tener de la época, se le atribuyó a su mano mágica y mente creativa en la tela. Hasta llegó a vestir a celebridades internacionales con fama mundial: “A Joan Collins yo le hacía los tailleurs, también usaba los enteritos míos que ahora les dicen monos. También vestí a Gina Lollobrigida, Sofía Loren, Catherine Deneuve, Maya Plisetskaya”.

Hace un tiempo ya, la diseñadora recibió un homenaje en el programa “Sábado Bus”, en donde se realizó un íntimo desfile con modelos seleccionados que después irían a museo de colección.

Hace dos años, Elsa había decidido dejar de fabricar y convertirse en monotributista, haciendo diseños con modista particular por pedidos y solo en ocaciones especiales. En 2019, también había participado del programa “Corte y Confección” como jurada imprescindible. Su elección final para el ganador, solo hizo honor al estilo que cargaba dentro y el buen gusto que la siguió toda su vida.