Elliot Page, conocido anteriormente como Ellen Page, mostró su transformación en la alfombra roja de la Met Gala

Elliot Page dijo presente e hizo su primera aparición en la alfombra roja de la Met Gala 2021 desde que reveló en diciembre de 2020 que es trans, y meses después de mostrar al mundo su transformación física.

El actor canadiense, de 34 años de edad, posó con un traje clásico de Balenciaga y una impecable camisa blanca debajo, acorde con el tema In America: A Lexicon of Fashion theme (Estados Unidos: un léxico de la moda). En la solapa de su chaqueta, ligeramente sobredimensionada, lucía una flor verde.

Eliot Page estuvo en la alfombra roja de la MET gala

Este evento marcó la primera alfombra roja de Page desde que contó públicamente que es trans, en diciembre de 2020. En ese momento, la estrella de Umbrella Academy abordó su identidad en un sincero post de Instagram, revelando su preferencia por los pronombres él/ellos.

“Me siento afortunado de estar escribiendo esto. De estar aquí. De haber llegado a este lugar en mi vida”, señaló. “Siento una gratitud abrumadora por las increíbles personas que me han apoyado a lo largo de este viaje. No puedo empezar a expresar lo extraordinario que se siente al amar finalmente lo que soy lo suficiente como para perseguir mi auténtico yo”,agregó.

Los fans se emocionaron al ver a Page en la escalinata del Met, y uno de ellos tuiteó: “Elliot Page salvó la MET”. Mientras que otro añadió: “Elliot Page es el único hombre que me encantará ver en un traje negro. Eso es”.

Meses antes de la Gala del Met, el nominado al Oscar dijo a Vanity Fair las palabras de sabiduría que le daría a su yo más joven. “Me diría que soy exactamente como me veo, me siento y me conozco”, dijo en abril.

Elliot Page posó sin remera para mostrar su transformación física

Hace unos meses, Elliot Page lució orgulloso su nuevo físico sin camiseta y en short de baño en su cuenta de Instagram, cinco meses después de haber revelado al mundo que es transgénero. Esa fue la primera vez que el actor muestró cómo quedó su cuerpo tras la cirugía para sacarse el busto, procedimiento que aseguró transformó su vida.

En una entrevista con Oprah, Page había dicho que hizo pública su cirugía superior porque “quería compartir con la gente lo mucho que ha cambiado mi vida”, calificando el procedimiento de “salvavidas”.

Luego de dos ediciones dominadas por los desfiles virtuales a causa del covid-19, los creadores aprovecharon la riqueza de los decorados ofrecidos por Nueva York para el regreso del público en la gala del Met, la cita social neoyorquina por excelencia que se realiza bajo la égida de la gurú de la moda Anna Wintour.

Organizada para financiar el “Costume Institute”, la gala del Met constituye una buena ocasión para que las estrellas que pasen por la alfombra roja luzcan las creaciones de las grandes marcas y presenten sus creaciones.

La gala y la exposición suelen realizarse el primer lunes de mayo, pero el calendario se modificó para no tener que esperar al año próximo: la gala tuvo lugar el lunes por la noche y la exposición de moda se abrirá el 18 de septiembre. La exhibición, bautizada “Estados Unidos: un léxico de la moda”, es el primer capítulo de una antología más amplia que se realizará en la primavera boreal de 2022.