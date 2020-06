“Ella se cuelga del embarazo y dice estupideces”: tajante definición de Ángel de Brito sobre la China Suárez

Desde hace un tiempo, Ángel de Brito y China Suárez están enfrentados desde que la actriz lanzó una catarata de tweets en contra del conductor de Los Ángeles de la Mañana en medio de la polémica por las “maquinitas” estéticas, según Ciudad.com.

La actriz escribía al periodista en aquel momento: “¿Vos ni embarazada dejas tranquila a la gente? Real te pregunto. No me rompan más las pelotas que estoy embarazada, sin filtro y con menos paciencia que nunca”, enojada por sentirse involucrada en la polémica de la presunta estafa piramidal.

Ahora, Ángel le dedicó una frase picante a China cuando Mariana Brey recordó que en 2017 se filtraron supuestos chats entre Benjamín Vicuña y Romina Malaspina, la chica del momento.

“Hay un dato que se nos pasó, yo no recordaba que ella había tenido un chat privado con Vicuña”, dijo Mariana y el conductor acotó “a mí no se me pasó, pero lo dejé pasar”.

Entonces, el conductor miró a Brey y dijo sin filtros sobre la actriz: “No te metas con una embarazada que después se ofenden. Se cuelgan del embarazo y empiezan a decir estupideces, como China Suárez”.

Luego, cuando Matilda Blanco preguntó si el chat, que Vicuña desmintió de forma tajante en su momento, había sido en Argentina, el conductor expresó: “Los hombres son infieles en cualquier momento”.