Elba Rodriguez volvió a la televisión y destrozó a “Masterchef Celebrity 2″

En lo que a MasterChef Argentina concierne, Elba Rodríguez es palabra autorizada. No solo fue la primera ganadora del certamen de cocina en el 2014, sino que se llevó el aprecio del público y del jurado. Por este motivo, la cocinera sorprendió con sus declaraciones respecto a la segunda parte de la emisión con famosos: “No lo miro, es aburrido”.

Elba volvió a la televisión en el programa “A La Mesa contentos”, que se emite por UNIFE y es conducido por MartÍn Paldrok y Flor Ayala. Allí, cuando le preguntaron por la actualidad del certamen gastronómico, la ex participante confesó: “No miro MasterChef, me cuentan que es aburrido, que no genera emoción ni expectativa, hoy con las redes sociales la gente ya sabe que va a pasar un mes antes.”.

“Cuando nosotros fuimos a la final con Pablo se paró el país, había una sensación que parecía la final del mundo de un partido de Argentina”, cerró contundente Rodríguez al comparar aquella final del 2014, con las actuales., ya que para ella el formato anterior, con concursantes desconocidos, sí generaba fuerte emociones en los televidentes.

Elba Rodríguez fue elegida la mejor cocinera amateur del programa.

Hace unos meses, Elba había expresado su simpatía por la primera emisión del reality con famosos: “Al igual que en la temporada que estuve yo, la primera es más cautivante, es lo nuevo. Encima fue en plena pandemia, que influyó muchísimo. Y las personalidades de los personajes también. El reality es sobre lo que uno cocina y el carisma de cada participante influye también”. Hasta elogió al elenco, diciendo que “estaban Vicky Xipolitakis, Claudia Villafañe, El Polaco, todos personajes que tenían sus matices y le daban algo especial al show. Y quizás ahora está más tranqui en ese sentido”. Respecto a la segunda parta, la cocinera opinó distinto que la mayoría de los televidentes que transformaron el show como uno de los mas vistos: “Hay varios a los que veo flojos”, aseguró.

Actualmente Elba, recibida de enfermera, combate en la primera línea frente a la pandemia en una guardia de hospital y dedica gran parte del día a estar cuidando a cada uno de los pacientes: “Estoy feliz y lo voy a seguir haciendo, amo la enfermería, voy acompañar a cada paciente y su familia en este difícil momento”, contó.