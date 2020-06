Elba Rodríguez, ganadora de “MasterChef”, apuntó contra la producción de “Bake Off”

La polémica que rodea a la definición de “Bake Off Argentina, el Gran Pastelero” no para de crecer. Cada día se suma un nuevo ingrediente y el futuro del concurso -que ya ha sido grabado hace casi un año- es toda una incógnita. Como si fuera poco, la que aportó lo suyo a la polémica fue Elba Rodríguez, la primera ganadora de MasterChef, quien cargó contra la producción del ciclo y entendió el enojo de los participantes.

“Me encantaría que los participantes eliminados tengan una segunda oportunidad en una nueva edición”, dijo la cocinera en “Por si la moscas”, por La Once Diez. “Lo valdría para darle mayor reconocimiento a ellos y a los seguidores si esto es cierto. Y sería una oportunidad también para la producción de pulir estas cosas”, sostuvo.

La mujer que sabe lo que es ganar un concurso organizado por Telefe y que se devele el resultado de la final antes de tiempo sugirió otro modo de emisión para el último programa del concurso de pastelería: “Como espectadora me gustaría ver la final en vivo. Hay que entender que todo un reality como este en vivo es muy difícil porque pueden pasar muchas cosas, se puede prender fuego un horno, se puede cortar un participante. Pero la final sería lindo”, sugirió.

Elba también dio su opinión acerca de Samanta Casais, la participante que ha sido acusada de ser profesional, y que además fue vinculada con una estafa y un homicidio culposo : “Cuando vas a ser participante, se te hace firmar un contrato donde uno como fanático de la gastronomía da el aval de que no tiene formación previa. Inclusive en mi contrato decía que no podías tener un conocido, pariente o pareja que trabajara en el canal. Vos cuando firmas eso das fe de que es cierto. Por eso no veo a la productora como culpable por esto, porque no veo a la productora que revise a los 5000 aspirantes que entran desde el principio. Es polémico, sí. Pero hay que ver qué tan cierto es”, explicó.

“Hay que ver hasta qué punto el contrato definía lo que es un profesional pastelero. Entiendo también la indignación de los participantes. No sé si es cierto que fue contra el reglamento, pero si realmente fue así, entiendo lo difícil que es para los demás participantes que dejan muchas cosas de lado para estar ahí, que da mucho trabajo y sacrificio, daría bronca”, argumentó.

Finalmente, la cocinera se puso del lado de los concursantes que se mostraron muy molestos por el engaño de Casais: “Como participante estaría enojada, buscando respuestas a la producción. Por eso es importante ver el contrato para saber hasta dónde se puede reclamar y sentir enojo”, cerró la gastronómica.