El verdadero motivo por el que sacaron a Luis Ventura de “Intrusos”

Durante el programa “Fantino a la tarde”, Luis Ventura reveló cuál fue el verdadero motivo -según él- de su salida de Intrusos en 2014, en medio de un monólogo en el que explicaba sus internas con Dalma Maradona, Gianinna Maradona y Claudia Villafañe.

Si bien por entonces trascendió que su partida del ciclo de espectáculos tenía que ver con una pelea con el conductor, cuando Fabiana Liuzzi, una actriz que fue amante del periodista y vivía en Córdoba, quedó embarazada.

Por entonces , Ventura manifestó públicamente que le había pedido que abortara, y eso generó un cortocircuito entre ambos que nunca pudieron resolver.

Inclusive el propio Rial, en una nota con Luis Majul para La Cornisa, había contado que “reconozco que el día que habló del tema del aborto, que sé que lo que dijo no lo piensa, me pega en la línea de flotación porque tengo dos hijas adoptadas, y tengo dos hijas porque una mujer decidió no abortar. Pero no voy a hablar de la charla privada que tuvimos”, indicó. Además, recordó que “en el programa se había creado un clima tenso. Marcela Baños se fue, por ejemplo. Fue una decisión muy dolorosa”.

Sin embargo, el presidente de APTRA contó otra versión en el programa de América que sorprendió a todos. Mientras mantenía una pelea mediática con Dalma y Gianinna, quienes respondían por Twitter lo que el periodista decía al aire, ante una consulta de Marcela Tauro manifestó que “estas cosas yo las conté siete años antes, cuando me reuní con Diego Maradona a través de una gestión del abogado Víctor Stinfale. Diego me dijo cosas muy duras que Claudia Villafañe las sabe porque lo hablé con ella por teléfono, a propósito de otro enfrentamiento”, detalló.

Tauro insistió en que debería ser más complaciente porque las chicas transitaban un duelo por la muerte de su padre y que había que entenderlas. A lo que Ventura fue lapidario: “Está en cada uno cómo se vivió la despedida de un padre. A mí Maradona me dijo que sus hijas lo querían ver muerto, Y haber dicho eso me trajo muchos problemas. Es más, mirá lo que te voy a decir: yo no sé si mi salida de Intrusos no tuvo que ver con este tema. Mirá lo que te digo. Y no voy a decir más nada”, le apuntó a su compañera, quien por entonces se desempeñaba como panelista en el mismo programa, mientras que ahora comparten tareas en el de Fantino.

Eso sí, antes de cerrar el tema, ante la sugerencia de Karina Mazzocco por si quería agregar algo más, sólo atinó a responder “Llamadas de arriba”, señalando a las oficinas de gerencia del canal. Dando a entender que la decisión de sacarlo del ciclo chimentero fue una orden de alguien con poder dentro de América por un tema vinculado a Diego Maradona. Y no por un enfrentamiento con Rial por posturas diferentes sobre un tema tan urticante como el aborto, sobre todo en 2014.