El Tucu López sobre Jimena Barón: “Es una copada”

En cuarentena corrió el rumor de que Jimena Barón y su ex, Daniel Osvaldo, habían vuelto a apostarle al amor por su convivencia en Banfield. Pero no. Los días pasaron y comenzaron a aparecer postales de la cantante con un hombre físicamente parecido a su otro ex, Mauro Caiazza. Sin embargo, fue Susana Roccasalvo quien reveló que se trataba de El Tucu López.

A las varias fotos virales de ambos paseando en una plaza, se le sumó la pregunta de Rodrigo Lussich en una nota para “Intrusos”, le consultó si estaba saliendo con Barón y él contestó: “Estamos bien los 33”. De ahí que no se supo más nada de ellos ni de su romance.

La pareja está más unida que nunca

Hasta ahora que el actor dio una nota a “Implacables” en la que se animó a contar un poquito más. Sobre la mamá de Morrison confió: “Ella es una genia absoluta. Todo el mundo sabe que es una copada. Yo estoy bien, pasando un buen momento de mi vida”.

Sin ahondar en detalles, reveló cómo le afecta la mayor exposición pública: “Está todo bien… Es un poco raro tener a alguien clavado en la puerta de tu casa sacándote fotos y vos ni enterarte. No es algo que me haya pasado mucho en mi vida. Pero no pasa nada, entiendo el laburo de todo el mundo y está perfecto”.

Con humor, El Tucu aprovechó para bromear sobre la conductora del ciclo, quien expuso el romance: “Sí, salimos a tomar algo, hablar de la vida y compartir un momento. Pero estoy bien. Ya iré a saludar a Roccasalvo, que tiene muchos amigos en Villa Urquiza…”.