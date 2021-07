El Tucu López invitó a Celeste Muriega a la obra Sex y crecen los rumores de relación

Hace algunas semanas el Tucu López estuvo de invitado en la edición nocturna de “Intrusos” (América) y allí, luego de varias preguntas de los conductores y el staff, Virginia Gallardo no perdió tiempo en comunicarle al invitado que Celeste Muriega no tiene novio.

La morocha colabora como panelista en las noches de América y un poco con vergüenza, reconoció que ya fue a ver tres veces la polémica obra de José María Muscari “Sex” en donde uno de los protagonistas es López.

Con el pasar de los días, Adrián Pallares, Rodrigo Lussich y las panelistas del ciclo se enteraron que, a través de su cuenta de Instagram, el ex de Jimena Barón se comunicó con Muriega y la invitó, por cuarta vez, a presenciar la obra de teatro erótica.

En el programa “La Previa de la Academia”, Muriega comentó: “La cuestión es que ahora el Tucu me volvió a invitar, pero me parece un montón que vaya una cuarta vez. Me invitó por Instagram, todo surgió después de la nota en Intrusos, que quedó buena onda. Me invitó al teatro porque sabe que me encanta ver la obra. Antes no me había escrito nunca. De hecho, el chatea con mis compañeras y también las invitó”, dijo la morocha.

Este martes, entrevistado por Rodrigo Lussich el actor estuvo en el móvil de “Intrusos” y sobre la “buena onda” con la mediática comentó: “Por empezar, ella dijo que ya fue a ver Sex tres veces, no que la invité tres veces”, comenzó diciendo y agregó: “¡No me rechazó! Me dijo que iba a ir con las chicas de Intrusos”.

Tanto Virginia Gallardo como Paula Varela le creyeron poco al entrevistado que, en ocasión anterior, se mostró muy interesado en Celeste que está soltera luego de su frustrada relación con Hernán Drago.