El triste motivo por el que Mia Khalifa lloró de forma desconsolada en TikTok

Mia Khalifa utiliza de manera constante sus redes sociales, donde deslumbra con publicaciones en las que muestra su exuberante figura. Esta vez, la influencer dejó de lado su costado mas sensual y publicó un video en TikTok, llorando desconsoladamente.

La razón del llanto está relacionada con la historia de una usuaria (@oreo_mlkshake) que cuenta que dejó de usar lentes porque en la escuela le hostigaban al decirle que se parecía a ella: “Cuando tenía 13 no quería usar mis lentes porque mis compañeros me decían que me parecía a Mía Khalifa, y hasta el día de hoy no uso anteojos porque me hace sentir incómoda”.

Mia Khalifa (Foto: captura de Instagram)

“Lo siento mucho. Tampoco uso lentes por la misma razón”, explicó la ex actriz. “Lo siento mucho por todas las chicas que fueron objetivadas al crecer debido a esto. Me desgarra; merecen su inocencia”, escribió esta vez en Instagram, junto al clip que compartió una usuaria.

Más tarde, volvió a opinar al respecto, cuando le respondió a un fanático que le demostró su afecto al comunicarle que lo que le pasó a la chica no era su culpa. “En el fondo, lo sé, pero la culpa es devastadora. Deseo poder proteger a cada chica de la mirada masculina. Sé cómo se siente cuando los hombres te acosan en público. Me asesina que a otras chicas les pase lo mismo solo por parecerse a mí”, explicó.

La repercusión del posteo fue furor y alcanzó más de 35 millones de reproducciones y alrededor de 8 millones y medio de likes.

La influencer incursionó en el cine para adultos a sus 21 años y alcanzó fama internacional. Durante algunos meses trabajó para diferentes sitios pornográficos y desde hace varios años está en litigio con las plataformas de contenido para adultos y les pide que den de baja su material, sobre todo uno de los más polémicos, donde usó un hiyab, el velo que utilizan las mujeres musulmanas.