El tremendo relato de Samanta de “Bake Off” tras el cyberbullying sufrido: “No quería vivir más, pensé en...”

Samanta Casis saltó a la fama por ser la ganadora de “Bake Off” y por el posterior escándalo ocurrido. Ella mintió al ingresar al reality, no era pastelera amateur y tuvo que devolver el premio y disculparse frente a cámara. Como si eso fuera poco, en las redes sociales la criticaron a un nivel desmedido y hasta revelaron un grave accidente que protagonizó en noviembre de 2017.

Hoy, a cuatro meses de lo sucedido, Samanta reconoce que recibió crueles ataques por parte de todo el mundo y que la juzgaron muy duro. En una charla exclusiva con PrimiciasYa, ella contó cómo transitó ese momento y sorprendió al confiar que hasta quiso quitarse la vida.

“Sentí que ya no quería existir más… Aparecieron los haters, que me odiaban. Fue necesario estar alejada este tiempo para resguardar un poco mi salud, después de todo el haters que hubo y todas las cosas que se dijeron que me lastimaron mucho”, dijo la joven sobre el cyberbullying que sufrió.

“No es divertido desearle la muerte a una persona o decirle barbaridades. Yo llegué hasta pensar en suicidarme, no quería vivir más. Se lo dije a mi novio, le dije que no quería vivir más. Quería dejar de existir. Fue ahí donde mi novio se había ido a comprar y yo estaba en la bañera pensando eso, un rato largo estuve ahí llorando. La mente se me puso en blanco y dije ‘¿si lo termino todo acá?’. Pero en un momento se me pasó mi mamá, mi novio, mis hermanos y dije ‘no’ porque dejaba a mucha gente sufriendo”, confesó la pastelera.

“Ese fue el momento en que mi novio me encontró y dijo que iba a llamar ya mismo al psiquiatra. Habló con mi psicólogo, y ahí tuve la entrevista con ambos. Se me medicó y ahí pude salir adelante. Mi novio me ayudó mucho, él también sufrió un montón. Por suerte lo pudimos pasar y todavía me angustia todo porque son heridas que no cierro”, concluyó el relato.