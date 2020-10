El trapero que se negó a sacarse una foto ante el pedido de Pampita

Empezaba Pampita on line y Carolina Ardohaín recordaba, en medio de la noticia de que Tini Stoessel será la nueva compañera de Alejandro Sanz, la buena experiencia que tuvo la vez que se encontró con el cantante. “Yo lo fui a ver, es un gran amigo de mis amigos Iván Zamorano y María Albero. Y cuando lo fui a ver al recital, le dije a María ´a mi me gustaría ir a verlo´. María lo llamó y le dijo: ´hay una amiga mía ahí en el público, ¿puedo ir a saludarlo? ´. ‘Pues que venga…’, así en español", contaba emocionada sobre el buen momento que había pasado conociendo al músico.

Su experiencia con las fanáticas y su paso prioritario al camarín del español la animó a comenzar a sacarse fotos con más cantantes: “Voy al camarín, claro, estaban todas las súper fanáticas, que son fanáticas de verdad, que compran las entradas el día que salen, tienen todo el uniforme, la vincha, todo. Y me miraban como diciendo ´ésta que está acá esperando, ¿quién es? ´”, explicó la conductora riendo. “Yo les decía: ´chicas, yo las respeto, a mi también me encanta mucho. Si lo saludé, charlé un ratito, me saqué una foto re Cholula y nada más. Me preguntó cómo estuvo el show. El es muy amigo de mis amigos, siempre va a comer asado con ellos, entonces yo venía con una carta de recomendación”.

Pero de ahí en más, Pampita nunca se echó para atrás al sacarse fotos con cantantes que conocía. Aunque admitió que “algunas veces, me dicen que no”. Fue Paulo Londra quien se animó a hacerle un rebote a una de las modelos mas famosas del país. “Una vez, Paulo Londra me dijo que no. Bajó muy cansado del escenario”.

El cantante es de los más buscados en las listas de Spotify.

Sin desanimarse tiro una amenaza en chiste para el trapero: “Pero voy a ir de vuelta, no vas a zafar…algún día te voy a encontrar. Es que a mis hijos les gusta mucho. Estaba muy cansado, no sé cuantos años tiene pero estaba muy cansado”.

“No me estoy quejando porque lo voy a volver a intentar jaja. Por los chicos, una madre hace cualquier cosa, es eso”, explicó la modelo que ya tiene planeado un segundo encuentro con el cantante de “Adán y Eva”.

Paulo Londra es un cantante de trap que ha ganado fama y reconocimiento en los últimos años. Su primer éxito fue en 2018 junto a Piso 21, cuando estrenaron “Te amo”. Pero a la actualidad ya junta varios éxitos que se escuchan en cada bar y fiesta.