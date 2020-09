El trabajo más insólito de Pampita: “Me pagaron para hacerme pasar por la amiga de la novia en un casamiento”

Este martes, en Pampita Online hubo un debate sobre las tantas maneras con la que los famosos se la rebuscan y más en estos tiempos donde el trabajo escasea producto de la pandemia. En un momento, una de las panelistas del ciclo de la modelo explicó que muchas de las figuras del ambiente artístico ganan plata con los saludos personalizados. Si bien muchos de ellos graban mensajes “de onda”, hay otros que cobran por hacer videos saludando a un cumpleañero, una pareja de novios, o un fanático.

Fue allí cuando la modelo y conductora terminó revelando qué fue lo más insólito que le sucedió relacionado a ese tema. “Una vez me pagaron para ir a un casamiento y hacerme pasar por la amiga de la novia. Fuimos con una amiga y nos pagaron el hotel, la peluquería. No quiero dar detalles de dónde fue, pero fui la amiga de la novia, aparecí en las fotos familiares y me quedé toda la noche en una mesa con los tíos y primos”, aseguró.

Carolina aseguró que fue un trabajo remunerado, pero que igualmente se divirtió mucho: “La pasé espectacular, bomba, porque me bailé todo con mi amiga. Fue divino”. pero no fue la única actividad que blanqueó la ex pareja de Benjamín Vicuña. “Otra vez fui a la casa de una señora que cumplía años y era muy fanática de Pampita Online, y aparecí con la torta. Creo que cumplía 50 años. Su marido lo hizo como sorpresa y la verdad es que ella estaba feliz de la vida, me dijo ‘sos el mejor regalo’. Yo cobré por esas dos cosas, en persona tenía otro valor”, comentó.

Más allá de esta actividad que Ardohain llevó adelante una vez que se consolidó en su profesión, hay que destacar que Pampita llegó a Buenos Aires cuando terminó la secundaria. “Conseguí trabajo como camarera en un bowling: poca propina y muchas groserías”, contó en alguna oportunidad. Luego debutó como vendedora en un local de Martínez. “Hasta cobrar mi primer sueldo, almorzaba galletitas de agua”, recordó en su primera entrevista.

De este modo supo abrirse camino más allá de las pasarelas. Debutó como notera de El rayo (versión María Vázquez) y fue elegida Madrina de la Selección en el Mundial de Corea del Sur. Descubrió su pasión por la actuación en ciclos como Rebelde Way (2002) y Doble vida (2005). Se abrió camino internacional tanto en la televisión española como en la chilena, hasta llegar a ser campeona y jurado de ShowMatch.