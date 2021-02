El tierno video de Pampita saludando a sus hijos a la distancia

Pampita y Roberto García Moritán contrajeron coronavirus y están aislados en una habitación de su casa. Y claro, sus hijos la extrañan por lo que le demostraron todo su cariño a través de un saludo a la distancia que la modelo registró en Instagram.

La también conductora está embarazada de cuatro meses y se mostró muy sensibilizada ante las críticas recibidas por su viaje a México, donde se habría contagiado; en un descargo en las redes escribió: “Ojalá no les toque a ustedes o a sus seres queridos atravesar esta enfermedad, no se lo deseo a nadie porque realmente te sentís pésimo, y eso si tenés suerte de no terminar internado. ¡Jamás haría leña del árbol caído!”.

Y ahora, desde las cuatro paredes en las que pasa sus días, Pampita mostró lo difícil que es estar sin sus hijos. En las historias, publicó un video muy tierno de Beltrán y Benicio Vicuña demostrándole todo lo que la quieren. Fue a través de la ventana, desde el jardín de la casa.

“Los extraño. Vení mamá. Te quiero abrazar. Te amo mamá linda”, se lo escucha a Beltrán mientras que su hermanito acota “no nos podemos tocar”. Y Pampita les responde: “Yo también los extraño. Muero por abrazarte”.

Al momento de compartir la grabación, la morocha escribió: “Nos extrañamos. Ya nos vamos a abrazar fuerte”.