El tétrico detalle de un participante de Bake Off para Damián Betular

Noche de Halloween y todos los pasteleros de Bake Off prepararon sus utensilios para sorprender al jurado en la noche de eliminación.

La noche comenzó preguntándoles a los participantes cuáles son sus miedos, y como era de esperarse, algo relacionado a ello estaría en su torta.

Aunque fue uno de los detalles que implementó uno de los participantes el que generó cierto revuelo entre los jurados de la competencia.

El desafío de la jornada fue realizar “una torta de terror”, de 12 centímetros y mínimo dos sabores, junto a diez cake pops. En ellas, debían plasmar algo que se relacione con sus mayores miedos.

Con una lápida donde se leía "RIP DB", el participante presentó su torta de terror.

La polémica tuvo lugar cuando uno de los participantes colocó las iniciales de Damián Betular en una de las tumbas de su torta.

Facundo realizó una torta con bizcocho de chocolate, rellena de crema de frutilla y crema Bariloche, para finalmente, cubrirla con una ganache de chocolate.

En la decoración, colocó una mano que simulaba salir de la tierra mientras que en las tumbas optó por hacer una referencia al jurado colocando la frase “RIP DB”.

“La tumba tiene tus siglas”, notó Paula Cháves. Entonces, el jurado preguntó: “¿Y esto?”. Sin embargo, el participante cordobés quiso hacerse el desentendido y explicó: “Significa ‘descansa en paz, Dios bendito’.

“Vos sabrás si me pasa algo, quedará en tu conciencia”, advirtió Betular, sin quedar conforme con la respuesta del participante.

Más allá de su ingenio y buena decoración, el jurado no destacó el sabor de la torta de Facundo. “Los cake pops son horrorosos”, sentenció Betular. “Tendrías que haber trabajado más con las lápidas, parecen nuevas”, sumó Dolli.

La eliminada de la noche fue Celeste, quien presentó una torta en forma de tumba relleno de coco y lima con frutos rojos.

“Soy muy llorona. Me emociona mucha haber pasado por acá. Descubrí que esto es lo que me apasiona. Haber tenido la posibilidad de cocinar todos los días es espectacular. Me voy feliz”, se despidió la participante emocionada por su partida.

“Bake Off me dejó muchas cosas, todas positivas. Ahora voy a casa a estar muchas horas con mi hijo otra vez”, aseguró.

Mientras tanto, Kalia fue la pastelera estrella de la semana y se llevó su tan ansiado delantal, el cual le dará un beneficio extra la próxima semana.